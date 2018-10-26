美FDA核准新款抗流感藥物 近20年來第一款

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥品管理局（FDA）於周三批准一款抗流感藥物（Xofluza），也是近20年來，美FDA批准的第一款抗流感藥物。該藥物適用對象為12歲以上的無併發症之流感患者，由日本塩野義製藥（Shionogi & Co., Ltd.）和瑞士羅氏藥廠（Roche）共同研發。

根據1832位流感患者的人體試驗，患者被分為兩組，分別服用Xofluza和安慰劑，結果發現，與服用安慰劑的流感患者相比，患者於發病48小時內服用一次Xofluza，可有效緩解症狀和縮短病程。不過仍有少數人在服用Xofluza後，出現類似副作用的情形，包含腹瀉和支氣管炎。

2017年到2018年流感疫情肆虐北半球，也是美國40多年以來最嚴重的流感季，光美國境內就造成90萬人染病入院、183位嬰幼兒死亡，創下美CDC監測紀錄以來歷史新高。而一款兼具安全性且有效的抗流感藥物就更顯重要，該新藥於今年流感流行期前核准上市，可望為醫師在治療上提供新一選項。

美CDC再次提醒，接種流感疫苗雖無法100%避免感染，但起碼可降低引發嚴重併發症住院或死亡的風險。為了保障自身和家人的健康，最有效預防流感的方式是接種疫苗，且接種後約需2周以上才會產生抗體，因此強烈建議民眾於10底前接種完成。