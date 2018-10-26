中華電信關懷員工鼓勵運動  獲2018年運動企業認證

中華電信北區及數據分公司今(25)日榮獲「 2018年教育部體育署運動企業認證」，突顯「 促進員工運動習慣，增進身心健康」的政策落實有成， 有效提供員工健康防護及推動運動風氣，促進生活多元發展。

教育部體育署為鼓勵政府與企業協力合作、 強化企業運動參與實質績效，特擬訂運動企業標章認證辦法， 期待企業支持運動及相關的員工福利， 積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任， 以利鼓舞士氣、提升企業形象、提高競爭優勢的管理成效。

中華電信向來致力於追求企業成長與永續經營， 而人才是最重要的基礎，對於強化員工身心健康不遺餘力， 因此繼中華電信總公司獲得運動企業認證後， 今年北區分公司及數據分公司也獲此殊榮， 充分彰顯中華電信多元方式成就企業健康人力資源與品牌價值。

中華電信表示，為推動員工健身運動風潮，公司設有體育委員會， 透過辦理運動相關課程及社團活動，積極獎勵與補助員工多多運動， 董事長、總經理經常親自出席或帶領員眷參加路跑、 健行等各項體育活動，並鼓勵各單位提出促進員工運動規劃， 以及落實執行方案。

例如，中華電信的員工運動空間，包括室內游泳池、桌球、羽球、 籃球、網球等各類場地、健身房、健康步道、韻律教室等， 運動性社團也琳瑯滿目、種類多元，包括空手道、高爾夫、社交舞、 韻律操、健康操、太極拳、瑜珈、八段錦等， 方便同仁根據自己的喜好、興趣， 選擇適合自身體能的運動積極健身、舒緩壓力。 公司還不定期舉辦活動，透過好玩的運動遊戲競賽， 邀請員工組隊參與，既能健身，也能培養團隊默契、互助合作精神， 並實質提升同仁間的互動溝通、情感交流。

未來，將持續推動員工從事各項運動及聯誼賽事， 希望員工鍛鍊強健體魄，並將鼓勵其他分公司參與企業運動認證， 讓運動風氣遍及公司各角落，形塑健康朝氣的運動企業形象。