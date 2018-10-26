第3季「櫃買市場業績發表會」富櫃50登場秀

櫃買中心表示，上櫃公司將陸續公布第3季財報業績，為服務市場投資人已規劃舉辦10場一系列之櫃買市場業績發表會，本次安排之主題多樣且與會之上櫃公司為歷來最多，投資人欲暸解上櫃公司第3季業績表現及未來產業前景的資訊，歡迎報名參與。10月31日週三率先由「富櫃50(一)」登場，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳，首發之受邀公司為富櫃50成分股中公司治理不錯的上櫃公司，分別有專精於PCB與半導體相關AOI檢測廠的牧德（3563），及國內半導體產業最大之3吋至12吋專業晶圓材料供應商環球晶（6488）等2家公司。

目前列入富櫃50成分股為櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電腦等三大產業。富櫃50成分股在獲利成長性方面仍為成長趨勢，今年前三季自結營收較去年同期成長13.41％。儘管全球貿易戰短暫干擾市場情緒，惟櫃買市場獲利動能維持強勁，整體上櫃公司前三季營收成長仍有9.1%，表現亮眼。此外，就本益比來看，截至今年9月底整體上櫃公司本益比為22.63，較106年櫃買市場平均本益比29偏低，股價來至相對低點，將持續為台股提供關鍵動力，在基本面穩健和本益比具吸引力下，上櫃股票可謂相當不錯的投資選擇，投資人不妨可以多多關注櫃買市場前景佳且業績穩定度高的公司。櫃買中心同時表示，本年度已舉辦25場業績發表會，共邀請75家上櫃公司，每場活動投資人出席踴躍反應熱烈。

在股市跌深的情況下，舉辦主題式業績發表會更能讓投資大眾瞭解上櫃公司基本面表現。本次業績發表會規劃期間，許多上櫃公司主動表示有參與意願，故本系列業績發表會特別加開場次，參與的公司家數多且主題多元豐富，機會難得，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加(櫃買中心網址:http://www.tpex.org.tw)。另外對於未能到場與會者，櫃買中心網站也提供同步收看「櫃買市場業績發表會」實況的服務。