「小樹傳愛‧幸福臺灣」​　免費贈送新北1,000張票  邀市民一起來幸福!

前醒吾科技大學周添城校長夫婦發起的「小樹傳愛‧ 幸福臺灣」活動將於11月8日晚間在台北小巨蛋登場，今(26) 日贈送1,000張票給新北市民，歡迎大家共襄盛舉、一起幸福！

周添城校長表示，「小樹傳愛」活動自2017年底發起至今，透過 小樹傳達愛與希望，希望在群眾心中播下愛的種子，也感動志工群共 同投入活動，從台灣出發，走向上海、北京、馬來西亞、新加坡等國 ，以小樹象徵土地，期盼向小樹注入希望與祝福之際， 土地能吸收正面能量，民眾生活邁向美好安定，獲得幸福快樂。

11月8日活動演出以樹木為主題，邀請歌手紀曉君、 街頭雜技家胡啟志、馬力歐等表演者，透過羽擊舞、蘇菲迴旋舞、 部落擊鼓、頌缽音療、唱頌與沙畫等表演內容詮釋七大主題故事：菩 提樹象徵佛學成就、蘋果樹隱喻科學發展、 銀杏樹譬喻創傷後的復原與健康、鳳凰樹帶來浴火重生的希望感、 龍柏樹反映人類文明與生活哲學、茶樹蘊藏雋永文化、 沉香樹代表磨練下日益豐厚的心靈； 在靜心催化與藝術美感表演中傳遞大自然孕育的生命啟示， 為當代理性生活注入感性能量，豐厚民眾心靈。

新北市教育局黃靜怡副局長表示，周校長結合產官學領域， 以心靈寧靜與藝術展演豐富物質導向的現代生活，嘗試建構「心」 經濟與「心」生活，提供市民忙碌之餘能有心靈沉澱與藝術美感時光 ，特別感謝主辦單位贈票本市市民1,000張入場券， 也歡迎市民逕自新北市政府1樓服務台索票前往，踴躍參加活動， 幸福滿滿。