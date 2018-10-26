中華電信成功研發SDN管控及軟體式雲端資料中心方案　為5G推展奠定重要基石

行動5G網路具備設備功能軟體化與虛擬化特性，透過軟硬體解構、 軟體定義網路(Software Defined Network, SDN)、軟體定義資料中心(Software Defined Data Center, SDDC)等技術，可彈性快速地調度網路及雲資源， 以網路切片形式，滿足5G網路承載多樣化服務需求; 此外5G網路開放性介面特性有助於系統間介接、 產業結盟及提供各式新型應用。 目前中華電信研究院已成功研發資通訊網路(ICT Infra)服務方案，建立完備的SDN管控、SDDC軟體式雲 端資料中心、設備功能虛擬化管理協作(NFV MANO)、及端對端服務協作維管(Orchestrator) 等雲網融合技術，為未來5G推展奠定重要基石。

ICT Infra服務方案可應用於企業網路環境的建置與管理， 整體涵蓋企業內網管控(EyeLAN)、企業VPN(SD- VPN) 、企業軟體定義資料中心(ECoreCloud)、 及企業雲網融合整合管理(EyeSee)。其中: EyeLAN採用SDN技術提供智慧化網路集中管理與安全存取功 能，具備智慧偵測非法終端設備，主動阻擋非法入侵等功能， 有效解決傳統網路需額外採購多種資安設備困擾; ECoreCloud採用通用硬體與虛擬化技術提供按需隨選之高 可用虛擬雲資料中心， 可快速滿足客戶服務需求並具備節省成本效益，亦提供實現5G網路 及雲資源切片的關鍵技術; EyeSee則以單一入口統整監控企業內網、VPN及資料中心, 提供視覺化儀表板及異常告警/預警等功能，可有效掌握企業ICT 資源及服務運行品質與效能。

ICT-Infra服務方案已於107年8月成功導入中華電信台 北總公司園區大樓應用， 並於國內南北兩大內部企業資訊雲端機房導入SDDC方案上線提供 應用服務，為國內第一家成功佈建大型SDN網路與軟體式雲端資料 中心的企業。其中園區大樓導入之SDN設備有超過90%來自國內 網通大廠，顯示國產SDN設備技術已具備成熟度。 中華電信與國內外產、官、學、研結盟已成立「台灣5G產業發展聯 盟-中華電信領航隊」，加速推動國內5G產業發展。 中華電信總公司執行副總經理林國豐表示： 中華電信於企業內部網路環境成功佈建SDN網路管控及軟體式雲端 資料中心解決方案是一個重要里程碑，未來包括5G行動網路、 固定網路及數據網路亦會導入SDN及雲網融合架構， 中華電信將與國內業者共組團隊， 提供客戶更先進與智慧化資通訊服務，開創企業網路、校園網路、 物聯網等多重場域商機。