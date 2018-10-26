台灣小發明家創意驚艷印度   32獎牌入袋奪冠   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第14屆世界青少年發明展（International Exhibition for Young Inventors 2018, IEYI-2018）10月17日在印度北方哈雅納省（Haryana）舉行，吸引來自世界各地300多位青少年發明家參加，在經過激烈競展後，來自臺灣的35組團隊斬獲5金、6銀、21銅，成為今年獲獎最多的隊伍。

世界青少年發明展是全球歷史最悠久的科學展會，今年競展項目包括綠能科技、災害管理、教育與再創造、糧食與農業、安全與健康及科技與特殊需求等6項，吸引來自臺灣、日本、中國、澳門、越南、馬來西亞、印尼、泰國、俄羅斯、印度、斯里蘭卡和尼泊爾等國青少年發明家參加。

臺北市立民權國中2組同學代表台灣參賽，其設計「多一層安全保障電梯警示裝置」與「具有提前預警的停車開車門警示系統」分別獲得銅牌及特別獎。

臺北市立民權國中表示，參賽同學在參加學校的暑期創造發明營隊後，以參加世界青少年發明展為目標，在老師指導下進行作品研發與精進改良，並經過2017年11月臺北市IEYI市賽初選及今年2月的臺灣選拔賽的兩次激烈競爭後，終於在臺灣選拔賽脫穎而出，榮獲金牌並取得國家代表隊資格。

世界青少年發明展（圖片：臺北市立民權國中）

來自台灣的參展隊伍與工作人員合照（圖片：臺北市立民權國中）