尤振仲子女代開記者會哽咽讀聲明稿：配合調查、負起該負責任、無限歉意

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）普悠瑪一列車出軌造成18死慘劇後，事發之初在台鐵發出聲明後，同樣受傷的列車司機尤振仲一度成為眾矢之的，但在乘客自述及通聯記錄曝光後，外界得知尤姓駕駛是一邊開車一邊維修車輛，雖一度希望停開但遭拒，台鐵局長也為隱暪實情而下台。尤振仲原計畫召開記者會說明事發經過並致歉，但因為羅東聖母醫院醫師認尤不合適面對記者會，因此改由其律師與一雙子女進行。

據了解，原先封閉緘默的尤振仲在24日大哭一場後，開始願意談出軌意外，但表達時情緒相當激動，因此醫師評估不適合，尤振仲子女在律師陪同下宣讀尤的聲明稿，但女兒在念稿時顫抖哭泣致現場無法清楚聆聽宣讀內容，一旁律師主動代為念完聲明稿。子女在會中與會後也九十度涰泣鞠躬道歉。

尤振仲女兒代替父表示：「首先，對於普悠瑪發生意外的罹難者及家屬，以及當日的乘客，致上最深刻的歉意，對不起，此次意外事故造成家庭破碎，甚至無法彌補的憾事，本人深感萬分歉疚不安，身為普悠瑪列車的駕駛員，本人承諾不會逃避隱匿或說謊，我會坦然面對且配合司法調查，負起我應該要負的責任，此外也感謝社會大眾以及各界對於本次事件的關懷。」

接著由尤的律師代為朗讀：「目前本案已進入司法調查程序，有關事故之原因，本人已將當日車輛遭遇故障因素、操作流程以及相關通訊過程，詳細陳述予檢察官製作筆錄，本人也盡力將傷害降至最低，有關面對檢察官之詢問，絕無隱匿、謊騙之行為，其餘相關疑點及責任歸屬，基於偵查不公開原則，本人靜候司法之公平、公正、公開之調查結果，釐清事件真相。」

「本人近日飽受身心煎熬，不論心理及生理方面，都承受相當大之壓力，受到各界人士，以及民眾一人一信的關心，深感欣慰，感謝羅東聖母醫院醫師一直不斷鼓勵我，他說：「上帝既然留下了我活口，就是有些事要我去做」。期盼各界能給予本人及我的家屬有一定的空間，再次謝謝大家的關心。」



「非常感謝當日參與救援之警消人員，台鐵同仁及羅東聖母醫院、博愛醫院、陽明醫院，蘇澳榮民醫院和仁愛醫院等醫護人員參與救援，以及這段期間不分晝夜的辛苦照料，謝謝！最後，對於不幸往生、受傷者及當日車次之乘客，再次致上無限的歉意及內心永生的究責，本人會靜待司法單位調查，以釐清本案責任歸屬，並還社會大眾一個公道。」

本日記者會未開放現場媒體提問。

相關報導：普悠瑪屢出包 前台鐵局長范植谷遭爆有疏失