樂遊苗栗品甜柿　悠遊南庄體驗多元文化

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）愛吃甜柿正當季，由農糧署北區分署轉導南庄鄉農會於10月27-28日在南庄老街舉辦甜柿促銷展售活動。除了有全新打造的農夫市集，再加上知名景點「桂花巷」及南庄山水節路跑等，遊客還可以體驗客家、泰雅族及賽夏族的多元文化，一掃連日來的繁忙工作的疲倦。

農糧署表示，苗栗縣為國內甜柿主要產區之一，主要種植於南庄鄉及泰安鄉，種植面積約200公頃，每年10月下旬至12月中旬為苗栗甜柿產季，在農糧署北區分署、苗栗區農業改良場及南庄鄉農會輔導下，當地農友持續努力朝向生產安全、健康且品質優良之甜柿，而主要品種為富有、次郎，果粒大而口感甜脆，品質相當優良，且多採地產地消的行銷模式。

北區分署分署長蘇宗振建議，選購甜柿時，要選擇果實表皮橙紅色且果色均勻、光滑，而果形整齊飽滿並具有品種特有的形狀者為佳，如富有品種果形為扁圓形或是次郎品種果形為扁方形。

南庄鄉農會於10月27-28日在南庄老街辦理甜柿促銷展售活動，除展售當地生產新鮮優質的甜柿及苗栗時令農特產品，如柑橘、芋頭等，另有全新開幕的南庄農夫市集，熱情農友販售苗栗特色農產品，再加上彩色貨櫃及稻田彩繪陪襯，很適合全家一同前往體驗慢活。

▲南庄鄉為苗栗縣甜柿主要產區。（圖片由農糧署提供）