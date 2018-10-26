《被遺忘的幸福》與阿茲海默症的母親 共度令人心碎又充滿暖心的人生旅程

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）《被遺忘的幸福》是美國才女導演伊莉莎白查姆柯（Elizabeth Chomko）首度自編自導的劇情長片，故事來自她的真實經歷。伊莉莎白透過對原生家庭最真誠的挖掘，完成這部描述愛與責任、充滿自省的動人之作。

劇情描述罹患阿茲海默症的母親（布萊絲丹娜飾演），某日在暴風雪中失蹤。住在加州的布莉姬（希拉蕊史旺飾演），連忙帶女兒趕回到芝加哥老家探望。離家多年的布莉姬，看到母親的病情而深感自責。她夾在主張把母親送去療養院的哥哥（麥克夏儂飾演），以及堅持要將妻子留在家中的爸爸（勞勃佛斯特飾演）之間。她感到無所適從，卻掙扎地想要找出皆大歡喜的方法。然而隨著母親病情惡化，家人之間的關係也愈來愈劍拔弩張，使得照顧母親的責任變得更加艱難…。

沒有了記憶，我們還剩下些什麼？（采昌國際多媒體提供）

17年前，導演伊莉莎白的外婆被診斷罹患阿茲海默症，她與家人們隨即面臨人生中最大的挑戰。她對此回憶：「看著外婆的記憶日漸模糊，讓我了解到記憶是何等寶貴的禮物，沒有了記憶，我們還剩下些什麼？」而隨著時間推進，也讓她逐漸有了更深刻的體會：「這段過程遠比我想像得還要深刻，這當然是一段令人心碎的旅程，但同時也是一段暖心、充滿靈性、甚至爆笑的人生旅程。

伊莉莎白花費三年時間編撰劇本，最初目標是精準抓住外公與外婆的精髓，並試圖捕捉家鄉芝加哥的神采。但在撰寫過程當中，劇本逐漸延伸出更深刻的意涵，並表達全人類共通的情感與掙扎。伊莉莎白認為這是一部描寫「永恆之愛」的電影：「作品描繪一對恩愛夫妻，逐漸失去他們共同打造的生活。同時，這也是一部關於母女、家庭，以及一個女人如何學會『愛自己』的故事。」

（采昌國際多媒體提供）