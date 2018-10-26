臺法文化合作　將設立C-LAB聲響實驗室

（臺灣英文新聞／藝文組 臺北報導）臺法文化交流又見新篇章，文化部宣布與法國音樂與聲響研究中心簽約，該中心將協助C-LAB（臺灣當代文化實驗場）設立一個聲響實驗室。

C-LAB前身為空軍總司令部基地，後由文化部承接基地，期盼打造成文化實驗場域。此次文化部與附屬於法國龐畢度中心的音樂與聲響研究中心（IRCAM）簽署合作意向書，該中心將提供音樂與聲響領域的專業設備與經驗，促進C-LAB在科技、學術研究，以及當代創作之間的跨領域關係，並期待在2020年底，雙方共同合作於C-LAB設立聲響實驗室。

鄭麗君表示，IRCAM為國際知名的重要音樂創作與科學研究中心，適可為臺灣在音像領域提供經驗與參照。

鄭麗君也提及，C-LAB建置當代藝術、數位人文、音像、記憶工程，以及社會創新等五大實驗研究平臺，藉由舉辦講座及工作坊、徵求提案、展演映交流活動等不同形式，鼓勵各項實驗計畫的生成與展現。

文化部表示，未來期待容納匯聚各種實驗創新能量，促進臺灣音樂與聲響研究在科學、技術、當代藝術創作間跨領域的創新發展。

文化部指出，鄭麗君於9月訪問法國時，與IRCAM總監馬德內（Frank Madlener）簽署合作意向書，10月雙方再議定相關子約，並於今（26）日完成換約程序。

根據文化部，IRCAM附屬於法國龐畢度中心，原由法國知名作曲家與指揮家布勒茲（Pierre Boulez）創立。每年舉行的MANIFESTE藝術節匯聚國際專業舞蹈家、戲劇家、音樂編曲家及各類技術工程師等，並以極具前瞻原創性的手法，將藝術與科技融合呈現各類展演作品，深獲國際各界好評。