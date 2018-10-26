  1. 首頁
  2. 新住民

勞動部：3成7家庭未符合外籍家庭看護工聘前講習規定    

勞動部呼籲，為保障雇主用人權益，提醒首聘雇主提出申請前務必再次確認，避免被退件，影響權益。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/10/26 15:22
（圖片：臺中市勞工局）

（圖片：臺中市勞工局）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）依就業服務法規定，雇主首次聘僱外國家庭看護工及家庭幫傭前，應參加聘前講習，並於申請聘僱許可時檢附證明文件，目前仍有3成7雇主因未符合聘前講習相關法令規定而被退件要求補正。勞動部呼籲，為保障雇主用人權益，提醒首聘雇主提出申請前務必再次確認，避免被退件，影響權益。

依照「雇主聘僱外國人從事家庭看護工作或家庭幫傭聘前講習實施辦法」，為使雇主有充分清楚家庭未來將面對的狀況、相關法令規定及可資運用政府資源，於首次聘僱外國人從事家庭看護工作或家庭幫傭前，參加講習。

若雇主因故無法參加講習時，可由被照護者的配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、一親等之姻親、祖父母與孫媳婦或祖父母與孫女婿，若雇主為被看護者時，受其委託處理聘僱管理事務者也可代為參加講習。

勞動部指出，目前首聘雇主約有37％於申請外國人的聘僱許可時，因尚未符合聘前講習相關法令規定而被退件要求補正。其原因大多為尚未參加聘前講習、申請書表未填列聘前講習序號、未由符合規定關係的親屬代替雇主參加講習、未填寫代替參加講習切結事項或未檢附親屬關係證明文件等。

勞動部表示，因退件要求補正情況，將會影響到雇主申辦外籍勞工聘僱許可時效，為保障雇主用人權益，提醒首聘雇主於申請前務必再次確認。
新南向
新住民
移工
勞動部

相關新聞

響應新南向    桃市新住民座談會提高勞動參與度
響應新南向    桃市新住民座談會提高勞動參與度
2018/10/25 17:26
泰馬總理將加強合作　解決泰國南部武裝獨立分子問題
泰馬總理將加強合作　解決泰國南部武裝獨立分子問題
2018/10/25 16:39
高雄梓官服務站成立  誓言為當地注入「新」活力
高雄梓官服務站成立  誓言為當地注入「新」活力
2018/10/25 16:13
2018移民博物館交流論壇   桃市憲光二村登場
2018移民博物館交流論壇   桃市憲光二村登場
2018/10/25 14:49
華信連接金門與越南河內   新住民回家好方便
華信連接金門與越南河內   新住民回家好方便
2018/10/25 12:32