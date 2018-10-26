(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，南韓仍希望持續努力，在今（2018）年實現韓戰和平宣言。

南韓《朝鮮日報》報導，南韓外交部發言人盧規德（노규덕）於昨（25）日記者會中，表示將如板門店宣言所述，在今年内正式宣告韓戰結束，並努力建構和平體制。他補充，韓戰和平宣言形式及時間，將由兩韓及相關國家討論決定。

另外，面對記者提問，兩韓預計在11月底到12月初之間，連接鐵路，但貨物運輸是否會違反制裁相關規定，盧規德回答，目前美韓正持續交換彼此意見。

《朝鮮日報》分析，最近美國國家安全顧問波頓，表示第二次川金會可能延期到明年一月之後，因此南韓政府能否如願，在今年内召集美中兩韓，宣告韓戰結束，可能還有待觀察。

有關波頓表示第二次川金會將延後的相關内容，請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/24 11:45）

日本《共同社》報導，美國國家安全顧問波頓，在俄羅斯接受當地廣播電台訪問，表示川普和金正恩再次見面，可能要等到明（2019）年1月以後。

報導回顧，《路透社》在當地時間19日得到的美國高層人員説法，表示萬衆矚目的第二次川金會，很可能會拖延到明年。另外，根據報導，雖然川普本人一開始，表示希望第二次川金會儘快登場，但後來也表示最快在美國期中選舉之後。

報導分析，第二次川金會登場時間不斷拖延，可能象徵雙方談判不順。

南韓外交部：持續努力在今年宣告韓戰結束