珍古德以「希望」之名　鼓勵大家追夢、改變環境

（台灣英文新聞/ 林靜怡、黃紫緹 台北採訪報導）睽違二年再度來台，國際著名黑猩猩專家珍古德博士今(26)日帶領象徵「希望」(Reasons for Hope)的猴子娃娃－Mr.H－來台為逾700位貴賓在台北進行主題演講。

第18回訪台的珍古德博士(Dr. Jane Goodall)此行預計停留7天，除了今日在台北演講外，明(27)日會前往台北市立動物園出席建園104年的慶祝活動，另外她將南下長榮大學與年輕人互動。

▲照片由台灣英文新聞拍攝。

這次珍古德博士來台行程滿檔，但唯一要宣傳的理念就是鼓勵年青人「採取行動，讓動物、環境以及彼此的世界更加美好。」因為，她相信世界的未來掌握在年輕一代的手中，而這個理念也是國際珍古德協會(The Jane Goodall Institute)一直秉持的信念。

▲演講廳外背板。(照片由台灣英文新聞拍攝)

今(2018)年9月，在美國舊金山首次舉辦的「全球氣候行動峰會」(Global Climate Action Summit)，珍古德就與前副總統艾爾·高爾(Al Gore)、演員亞歷·鮑德溫(Alec Baldwin)等環保著名人士出席這場盛會，並鼓勵從地方展開「氣候行動」。

2016年11月22日，珍古德博士訪台時，義美食品總經理高志明還代表義美環境保護基金會捐贈了新台幣一百萬元予國際珍古德協會，做為對她行動的支持。

高志明總經理當時表示，珍古德博士是在義美食品創立的同一年出生，因為這樣的機緣，特別關注她的國際保育行動，也感謝她40年來對台灣動物保護的貢獻。

義美環境保護基金會創立以來在台灣環境和動物保護投入相當多的資源，例如在動物保育方面如綠蠵龜與台灣黑熊，更透過年節禮盒傳達保育台灣特有生物與世界瀕危物種的重要性。