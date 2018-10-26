(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)巴西總統第二輪投票，將在28日登場，由呼聲最高，號稱「巴西川普」的波索那羅（Jair Bolsonaro），及對手費爾南多·哈達德（Fernando Haddad）一決勝負。

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《日本經濟新聞》報導，兩位候選人雖然政見有很大不同，卻沒有舉行過正式辯論會，因此民衆沒有機會深度討論，到底誰合適當總統，且本次選舉地域性極強，導致巴西民衆進一步對立。

報導舉例，在巴西里約熱内盧，有2成民衆，在過去一年内曾遭遇強盜，3成曾遇到槍擊事件，治安相當差，因此波索那羅高舉恢復治安的口號，便相當有吸引力。

不過，左派的哈達德，則主張應解決貧富差距，因此在東北部得到大量支持。根據《日本經濟新聞》，巴西重點產業多集中在南部，而東北部只能靠農業，低所得人士也較多。

詳細内容請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/09 10:45）

日本《產經新聞》報導，在第一輪選舉中，波索那羅得到46.03%的選票，而第二名哈達德則只有29.28%，差距相當懸殊，但由於波索那羅未能得到過半選票，因此兩人仍需要進行第二輪選舉，決定誰能當選巴西總統。

《產經新聞》介紹，巴西在2014年開始反貪行動後，包含前總統路易斯·伊納西奧·魯拉（Luiz Inacio Lula）在内的多名大黨政治家，均被發現貪污，導致民衆對傳統政黨政治失望。

對此，「巴西川普」波索那羅雖然其實女性及性少數者，但他對貪污的強硬態度，以及誓言將加強警察權力，對抗犯罪，吸引了選民的矚目。不過，一位巴西經濟學者告訴《紐約時報》，波索那羅試圖用過度簡化的方法，來對抗複雜的問題，因此免不了產生反效果的命運。第二輪選舉將在本（10）月28日登場。

（發稿時間：2018/10/16 10:58）

《路透社》報導，Ibope公司在當地時間昨（15）日，發表最新民調結果，顯示波索那羅的支持率，達到59%，而其對手費爾南多·哈達德（Fernando Haddad），則只有41%，因此波索那羅仍大幅領先。

（發稿時間：2018/10/17 17:33）

《日本經濟新聞》報導，IBOPE公司在15日公佈民調，表示波索那羅佔優勢後，巴西政治家便紛紛表明支持他。

報導舉例，中間偏右的民主黨黨魁表明，無法支持波索那羅對手費爾南多·哈達德（Fernando Haddad）領軍的勞動黨，並表示雖然無法完全同意波索那羅的想法，但總體而言絕對比勞動黨執政好。

報導介紹，波索那羅在經濟方面，主要訴求國有企業民營化以及財政健全化，較為穩健，因此容易得到中間議員支持。

另外，根據《日本經濟新聞》，哈達德雖然想號召左派支持，但由於他和貪污前總統魯拉所屬同一個政黨，因此難以得到廣泛民衆認同。

巴西總統第二輪選舉將登場 民衆選治安還是解決貧富差距？