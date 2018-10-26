期交所負責人座談會圓滿成功  期貨鑽石獎表揚卓越金融機構

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣期貨交易所25日舉辦年度「 期貨商負責人座談會」，同時舉辦「第4屆期貨鑽石獎」頒獎典禮， 典禮由期交所董事長許虞哲親自主持，表揚36家對期貨市場貢獻卓 越的期貨商、證券商、銀行、保險、投信、政府基金及法人機構等， 總計頒發50個獎座，金融界首長及三百餘位貴賓參與盛會。

期交所台北場期貨商負責人座談會，邀請各期貨商及證券商總公司負責人及分公司經理人共同討論促進臺灣 期貨市場發展策略，會後並舉辦「第4屆期貨鑽石獎」頒獎典禮， 證期局副局長張振山親臨頒獎。另外， 擔任本屆期貨鑽石獎評審委員，包含期貨公會理事長糜以雍、 證券公會理事長賀鳴珩、 壽險公會理事長黃調貴及票券公會理事長楊豊彥，亦出席頒獎典禮。

張副局長致詞時表示，對於期交所舉辦「第4屆期貨鑽石獎」， 予以高度肯定，並表示本屆期貨鑽石獎所表彰的相關金融業別， 包括期貨業、證券業、銀行業及保險業等， 各獎項得主均重視且積極運用國內期貨及選擇權， 以強化及穩定投資組合績效。張副局長除恭喜所有得獎者， 亦肯定與感謝大家對提升期貨市場發展的努力。他也表示， 金管會刻執行「金融發展行動方案」，該方案針對「證券期貨業」 等訂有未來目標及具體策略，其中期貨市場的具體策略為「 推動布蘭特原油期貨掛牌」及「增加更多元盤後交易商品」等。 期交所執行的腳步很快，已於今年7月2日上市布蘭特原油期貨， 並同步將布蘭特原油期貨等商品納入夜盤交易適用商品，另11月1 9日夜盤交易商品將進一步納入電子期貨。 對於期交所積極任事且迅速回應行政院「金融發展行動方案」， 張副局長予以高度肯定。

許董事長表示，期交所自104年起辦理「期貨鑽石獎」， 目的係為提升法人機構參與期貨市場比重， 獲得各金融業界的肯定與支持，今年賡續辦理「第4屆期貨鑽石獎」 ，期許所有得獎的期貨業者繼續推廣業務， 也希望法人機構持續善用國內期貨及選擇權商品。 許董事長同時感謝主管機關對期貨市場的大力支持， 積極放寬金融業法人參與期貨市場法令規範， 使法人參與臺灣期貨市場的廣度及深度不斷提高。未來， 期交所將從商品多元、制度革新、擴大業務範疇、 擴大市場參與等面向，積極打造優質的期貨交易環境， 也希望在大家共同努力下，法人機構參與比重持續提升， 並使臺灣期貨市場健康的成長與茁壯。