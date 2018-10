台北國際藝博會搶先看　周邊商家響應推優惠

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)一年一度的2018台北國際藝術博覽會已邁入第25年,聚集跨國藝廊展品、台灣美術館館藏品、國內新銳藝術家作品等,展現多元藝術樣貌,此亞太地區藝術饗宴,讓世界看見台灣源源不絕的創作能量,現場並安排專人導覽,展覽期間也與附近商家推出優惠活動,展覽於世貿一館自即日起至29日(周一)止。



2018台北國際藝術博覽會已於世貿開幕(圖/台灣英文新聞Lyla)

今年由文化部攜手中華民國畫廊協會舉辦的台北藝術博覽會,以「無形的美術館」為題邀請來自13國的130間藝廊,以「學術先行、市場在後」為理念,規劃3個主要展區,分別為「畫廊集錦」(Galleries)、與文化部共造的「MIT新人推薦」、主打亞洲畫廊的「ASIA+」區,將國內外多元且成熟藝術作品帶近國內,也展出具潛力的新銳作品。

除此之外,另特別設計4個當代主題展區,分別為「共振.迴圈─台灣戰後美術」、「The Enigmatic Museum」科技特展、「開.窗」錄像收藏展,「美術館特區」,其中,當紅的科技藝術展區「The Enigmatic Museum」由國際策展人 Annie Ivanova規劃,帶來英國藝術家Luke Jerram創作的大型裝置「月球博物館」(Museum of the Moon)、澳洲藝術家Kit Webster創作「謎樣博物館」(The Enigmatic Museum)、以及台灣藝術家陶亞倫VR作品。



澳洲藝術家Kit Webster創作「謎樣博物館」(The Enigmatic Museum)(圖/台北國際藝術博覽會)

這次,展出藝術作品種類豐富,風格多元,包含行為表演藝術、繪畫、雕塑、科技裝置等,另外,除了欣賞作品外,畫協更精心安排東西方的交流,舉辦4場藝術講座、以及10場以上的藝術沙龍,探討藝術生態、收藏與藝術推廣、區塊鏈與藝術產業、及策展等面向。

在茫茫人海中療癒一下吧!今年現場也有許多只看不賣的公共藝術作品,其中,曾於台中菩薩寺以及新竹玻璃設計藝術節展出的日籍藝術家赤松音呂(Nelo Akamatsu),帶著作品「水砵漩渦」(Chozumaki)於會場展出,其細微的漩渦聲從造型獨特的訂製玻璃瓶中傳出,吸引許多民眾駐足,其他公共藝術品則散佈在會場各角落,等待大家自行發現驚喜!



公共藝術- 赤松音呂創作「水砵漩渦」(圖/台灣英文新聞Lyla)

逛完續攤去!因應台北藝術博覽會活動,許多店家也推出相關優惠,「榕」酒吧(RON)信義分店推出「Art Tonic藝術懂你」活動,選購5款指定調酒,享有一杯300元優惠價 ,另外,憑活動貴賓卡、展商證以及票券,12點前至 Chess Taipei,即可兌換一杯免費飲料(300元內),或可於東區的Fairy Taipei享免費入場,台北101對面Marquee Taipei也推出訂桌9折,以及限定飲品折扣等優惠。

擔心有看沒有懂嗎?主辦單位於展期內安排專人導覽,一天共4個時段,從下午一點起,詳細時段表請至官網或是臉書查詢。現在,我們一起來看看精彩的作品吧!



(圖/台灣英文新聞Lyla)



Bluerider ART展出美國藝術家Jonathan Paul作品 "Staring In A Mirror",文字敘述取自美國流行歌手 Kayne West歌曲:Have you ever thought you were in love with someone but then realized you were just staring in the mirror for the last 20 minutes?(圖/Bluerider ART)



Bluerider ART展出瑞士藝術家 Thierry Feuz 6米大畫(圖/台灣英文新聞Lyla)



毓繡美術館帶來館方典藏的澳洲寫實雕塑藝術家山姆.詹克斯(Sam Jinks)作品,展期間,編舞家葉名樺 將自己轉化為展品之一,串連Sam Jinks的展出作品結合身體演出。(圖/台灣英文新聞)



MIT新人展區-陳漢聲作品《小清翫》,結合陶藝、釉燒、纏 花與動力裝置,是離鄉後對於家鄉的遙想,更是個人鄉愁的 分享。(圖/台北國際藝術博覽會)



LiliArt藝廊展出藝術家李紹榮(Lee Patrick)作品(圖/台北國際藝術博覽會)



(圖/台灣英文新聞Lyla)



(圖/台灣英文新聞Lyla)