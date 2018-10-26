不打不成器？ 社會在變 家長教養方式也該與時俱進

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近月來陸續發生多起以「管教」為名的重大兒虐案，在「不打不成器」、「棒下出孝子」的華人社會傳統觀念中，是否有更多孩子長期處在嚴重體罰的身心創傷中？兒盟公布了一份最新調查報告，這些曾遭體罰的兒少，超過四成四遭受重擊頭部、甩耳光、反覆責打，這些被體罰的兒少多會產生負面想法，對暴力的認同度也高於沒有被體罰的孩子。

11月兒童人權月又將到來，兒盟再次發起了「橘絲帶兒保運動」，持續倡議愛孩子零暴力的觀念。今年更特別邀請到范瑋琪擔任「正媽大使」，與兒盟倡議以正向教養代替體罰，相信只要持續養成習慣，不但可以達到教養的目標，彼此的親子關係也會愈來愈好。

許多家長認為體罰常是最快速有效的管教方式，然而「2018年台灣兒少被家長體罰情形及相關因素調查報告」卻發現，高達八成六兒少並不認同「小孩做錯事就應該被體罰」。雖然有六成二兒少的想法是「覺得自己做錯，下次改進」，但也有很多的孩子表示在被打了之後出現了負向想法，包括：反抗、報復或擺爛，甚至還出現想要傷害別人、自己來出氣或一死了之的想法。

兒福聯盟白麗芳執行長表示：「家長平時有花時間陪伴、經營親子關係，在家長遇到管教的情境時，因為有好的親子關係做為基礎，較容易溝通、解決問題，根本不需要體罰。反之，缺乏陪伴的時間和親子關係的基礎，家長可能更傾向用看似短暫有效，但實則副作用很多的體罰方式來管教。」