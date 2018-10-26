同志大遊行27日登場　北市週六凌晨實施交管

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）2018 臺灣同志大遊行即將於明（27）日登場，今年團體遊行共開闢三條路線自凱達格蘭大道出發，而為配合集會遊行，臺北市公共運輸處表示，將自週六0時起管制凱達格蘭大道周邊道路，多條公車路線也將配合改道，民眾於遊行時段欲前往該地區建議搭乘捷運。

臺灣同志大遊行使於2003年，由民間臺灣同志與性別團體自主籌辦，固定於10月的最後一週六舉行，目前已成為亞洲規模最大的同志遊行。

今年適逢下月24日公投投票，反同志婚姻及反性平教育團體與支持婚姻平權及性平教育團體皆提案公投並成案，同志與性別團體，以及支持民眾也將藉由同志大遊行上街催票。

臺北市公共運輸處表示，為配合週六的同志大遊行，將自27日0時起管制凱達格蘭大道、仁愛路、信義路、中山南路等道路部分路段。公車需配合改道，若需於遊行時段前往管制區及遊行動線周邊地區，請民眾至未受影響之站位候車，或搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。

有關公車路線配合交通管制改道資訊，可透過以下管道查詢：