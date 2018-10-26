幸福感是努力工作的泉源 移工大讚台灣雇主

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署臺南市第一服務站行動服務列車近日駛進臺南市，除進行法令宣導與生活關懷外，更想從中了解移工在台工作幸福感的來源。

「在高分貝及高溫環境中還能歡喜哼歌工作，是頭殼燒壞了嗎?」你沒聽錯！在臺南市仁德區的聖泰公司廠房內，就有一群來自泰國的外籍移工經常面帶微笑愉悅工作，談到公司還會豎起大拇指比讚。

泰國籍移工阿旺受訪時表示，工廠裡同事都將移工當成家人對待，即使工作相當累，但卻很窩心。工廠環境雖然悶熱，但公司體恤我們，宿舍冷氣都是吹免驚的。

此外，公司老闆為了與移工溝通無障礙，還特地學習泰語，更經常與移工同桌吃飯，關心每個人的生活狀況呢。

原來成就「幸福移工」的秘密就是「人性化管理」。聖泰公司發言人表示，臺灣素有「螺絲王國」美名，而該公司便是生產螺絲螺帽的中小企業，由於製程繁重辛苦，讓求職者經常望之卻步，外籍移工也因此成為公司不可或缺的得力助手，而讓他們安穩工作的不二法門，就是把移工當成「家人」看待。

臺南市第一服務站主任林志鴻表示，移工「幸福感」與雇主管理方式有一定關聯性，獲得移工好評的公司也普遍擁有「人性化管理」的特質。未來移民署仍將持續傾聽移工心聲，同時發掘用心照顧移工的企業及人力仲介公司，為移工朋友營造更好的工作環境，也維護臺灣「人權國家」的美譽。

移民署台南市服務站人員與移工（圖片：移民署提供）