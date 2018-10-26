(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)北大西洋公約組織（NATO）開始舉行冷戰結束以來，最大規模的軍事演習。雖然該組織表示，演習並無特定對象，但外界懷疑，這很可能是為了制衡俄羅斯。

日本《時事通信》報導，北大西洋公約組織從當地時間昨（25）日，開始舉行包含挪威、北大西洋、以及波羅的海的大規模軍事演習，共有29個會員及非會員國參與，為冷戰結束以來，最大的規模。

報導介紹，本次演習共有大約250架飛機、65艘船艦、以及一萬台車輛參與，演練盟國受到敵人侵襲時，如何協助奪回主權。

根據《時事通信》，北大西洋公約組織秘書長延斯·史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，現在歐洲安全環境，正不斷惡化，並強調本次演習的目的，在於對所有潛在敵國，表示北大西洋公約組織以做好準備，對抗所有威脅，但未明確提到俄羅斯。

不過，這次演習或多或少，有制衡俄羅斯的意味，該國也已做出回應。

日本《NHK》報導，俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu）於當地時間24日，在盟國白俄羅斯召開軍事會議，表示北大西洋公約組織在俄羅斯邊境的行動，正不斷加強，是冷戰結束以來未曾見過的規模，並指控北大西洋公約組織，正謀加強東歐武力。

新冷戰倒數計時？NATO舉行冷戰後最大軍事演習