減少誤會與衝突   移工關懷列車駛進南投進行法令宣導

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了讓離鄉背井來台打拼的移工們充分瞭解自身權益及相關法律知識，移民署中區事務大隊南投縣服務站，於10月15日晚間在南崗工業區富達環宇仲介公司，舉辦「攜手基層土地公、關懷移工移起來」活動，希望社區居民與移工之間多點了解與關懷，減少誤會和衝突。

根據統計，截至今年8月底止，來台工作的移工超過69萬人，而南投縣內移工人數共計1萬2,575人，由於生活習慣、文化語言等環境的不同，移工與在地居民間經常有誤解。南投縣服務站結合移民署南投縣專勤隊、縣府社會及勞動處、警察局與南投市衛生所等單位舉辦這項講座，工業區有近40名移工朋友參加。

移民署南投縣服務站就防制人口販運法令及移工容易觸犯的案件，如公共危險、毒品、竊盜、違法宰殺犬貓及妨害安寧等進行法令宣導。

服務站也邀請南投市衛生所人員針對愛滋、菸害防制及傳染病預防等進行衛教宣導，讓移工更加瞭解相關法律及健康資訊，以保障自身權益，並提昇個人健康管理。

南投縣服務站主任蔡崇富表示，移民署致力營造移工友善及安全的工作環境，除了結合各網絡單位及NGO團體共同努力外，也需要雇主(仲介)的支持及社會大眾的認同，希望藉由本次結合鄰里舉辦活動，讓社區民眾與移工透過近距離接觸與互動，共創多元友善環境。