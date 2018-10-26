美12月派員來臺　辦理全球入境計畫面談

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）臺灣加入美國全球入境計劃即將屆滿一年，美國在臺協會昨（25）日表示，美國海關暨邊境保護局將於12月3日至6日再度派遣官員來臺辦理面談。

全球入境計劃（Global Entry）提供通過審核的會員抵達美國時能快速通關的服務，會員在全美54個機場及全球15個預先審查地點使用自動查驗機即可完成入境程序，無需至傳統人工查驗櫃檯排隊。

臺灣於去（2017）年11月成為全球第12個及東亞地區第三個加入全球入境計劃的國家，這也是美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）第二度派員來臺辦理面談，方便臺灣護照持有者及在臺灣的美國公民就近加入全球入境計劃。

美國在臺協會（American Institute in Taiwan）表示，臺灣護照持有者若想加入全球入境計劃，需先行至美國海關暨邊境保護局的旅客信任計劃（Trusted Traveler Programs）網站線上申請。一旦申請獲得初步核准，才能預約在臺灣的面談，申請者必須於11月16日前上網提交資料。

美國在臺協會提醒，臺灣護照持有者必須提供申請前一年內核發的臺灣警察刑事紀錄證明（亦稱警察紀錄或良民證），以及目前的ESTA（Electronic System for Travel Authorization）旅行許可或美國簽證。

面談將在美國在臺協會舉行，若是申請者無法配合此次臺灣面談的時程，仍然可以在美國或其他地方的全球入境計劃申辦中心預約面談，或是參加落地註冊計劃。

根據美國海關暨邊境保護局，欲加入全球入境計畫的臺灣護照持有者，在線上提出申請及繳交費用美金100元後，需經過美方主管機關審核資料及通過面談，會員效期一次為五年，效期結束須更新會員資格。

更多關於全球入境計劃和臺灣加入全球入境計劃的資訊，請參考美國在臺協會的全球入境計劃網頁。

► 美國全球入境計劃自動查驗機（照片來源：資料照片／美聯社提供）