資深駕駛納普悠瑪調查小組 吳澤成：找出原因

（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院普悠瑪事故調查小組召集人、政務委員吳澤成今天表示，台鐵工會推派資深駕駛納入調查小組，目的是要了解事發過程的各種狀況，找出真正事發原因，作為未來改善的對策。

台鐵6432車次普悠瑪列車21日在宜蘭新馬站附近出軌，造成嚴重傷亡。行政院22日成立「1021鐵路事故行政調查小組」，調查事故原因。調查小組昨天表示，將請台灣鐵路工會推派資深駕駛，納入調查小組成員。

立法院會今天邀請行政院長賴清德、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主任委員陳美伶及相關部會首長列席報告「108年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」編製經過並備質詢。

吳澤成上午在立法院受訪時表示，調查的目的是要了解事發過程的各種狀況，因為資深駕駛有經驗，同時也希望找出真正的事發原因，作為以後改善的對策，所以希望資深駕駛提供經驗、工作情形。

吳澤成說，資深駕駛納入調查小組後，呈現出來的實際狀況，無論是對肇事駕駛有利或不利，都應該加以呈現。

至於賴清德日前指示交通部應把陸、海、空大眾運輸整併，成為國家運輸安全委員會。吳澤成表示，法令的訂定跟後續籌組，跟這次調查沒有關係，目前也還沒討論要找哪些成員加入。（編輯：張均懋）1071026