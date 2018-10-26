普悠瑪屢出包　前台鐵局長范植谷遭爆有疏失

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）普悠瑪一列車出軌造成18死慘劇後，台鐵連日遭爆卸責司機掩蓋內部管理缺失而遭炮轟，局長鹿潔身最後在25日下台負責，但外界關注台鐵陳痾並未因此落幕，同日又爆有普悠瑪列車再故障。媒體追查報導，2010年歷經採購全程的時任台鐵局長范植谷該究責。

《蘋果》報導，為降低列車相撞風險，2006年10月台鐵耗資30多億元，在列車與路線上安裝列車自動防護系統（ATP），但因ATP常故障，頻傳列車無故熄火或司機為趕準點而關閉ATP，關閉ATP更導致隔年6月列車在宜蘭大里對撞，造成5死17傷。

2010年3月，台鐵耗資1700萬餘元於所有列車加裝遠端監控系統，宣稱一旦司機關閉ATP，行控中心就會知道並加強監控該列車，同年底普悠瑪列車完成招標作業。未料前天台鐵坦承，普悠瑪因是2012年引進、2013年營運的新採購列車，除了普悠瑪，太魯閣號以下所有車型，都有加裝ATP遠端監控系統。

除此之外，蘋果追查報導也發現車輛驗收過程也有明顯疏失，而時值台鐵局長的范植谷，在普悠瑪狀況頻頻下，難辭其咎。不過，范植谷2014年卻高升交通部次長，今年7月卸任後改任中國驗船中心董事長，官運亨通。

蘋果多次去電范植谷詢問但未接手機，發簡詢也僅回要蘋果去問台鐵，而台鐵因被高層下封口令也未回應。