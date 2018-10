(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日有大量中南美洲民衆,試圖經過墨西哥,前往美國,引起注意。現在,川普表示,將動員軍隊阻止這些人入境。

日本《NHK》報導,川普於當地時間昨(25)日,在推特上表示,絕對不會允許中南美洲移民集團,入境美國,並威脅將動員軍隊,阻止他們入境。

另外,川普還警告移民集團,立刻返回母國,並建議他們若希望移居美國,應該像其他幾百萬人一樣,乖乖申請公民權。

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing!