林口亞昕福朋喜來登酒店 正式營運

台灣林口 - 萬豪國際集團今（25）日宣佈在台灣開設第二家福朋喜來登酒店-林口亞昕福朋喜來登酒店。林口地理位置優越，銜接新北市與大桃園地區交通樞紐，可便利往返桃園國際機場、大台北地區及鄰近觀光景點。福朋喜來登在全球開設有超過225家酒店，亞昕福朋喜來登酒店的開幕，進一步擴張了福朋品牌在亞太區的戰略版圖。

萬豪國際亞太區品牌與營銷副總裁Mike Fulkerson表示：「福朋喜來登致力於提供真正品味及友善真誠的服務，我們很高興在台灣開設第二家福朋喜來登酒店，滿足商務、休閒旅客需求，使林口成為充滿吸引力的旅遊目的地。我們很有自信地認為，林口亞昕福朋喜來登酒店誠信舒適的品牌宗旨，符合全球獨立自主的旅人住宿需求。」

酒店的建築和室內設計完美融合了林口的自然環境魅力，使入住旅客感到自在悠閒。外觀設計靈感來自林口舊名「樹林口」，充滿生命力的樹幹線條包圍著酒店外牆，室內宴會廳及各包廂命名，也富有地理文化色彩，如「茶Tea」、 「霧Mist」、 「磚Red -Brick」、 「樹Tree」和「雲Cloud」，代表林口雲霧環繞的美景及早期盛產茶葉、紅磚的物產特色。

酒店165間客房，設計風格簡約時尚，配備55吋智慧TV搭載衛星電視頻道、無線藍牙LED智慧音箱鬧鐘。另設有200坪樓中樓總統套房，擁有獨立寬闊的起居空間及日式禪風空中花園，坐擁 360度環景視野，將林口美景一覽眼底。賓客可於獨立廚房舉辦私人派對、露天BBQ戶外燒烤，不論是輕鬆休閒聚會抑或正式商業宴會、產品發表等，酒店宴會團隊為您提供量身定製的專屬服務。

酒店一樓宜客樂餐廳（The Eatery），全天候供應和風洋食，主廚以天然食材、日式低油健康食譜演譯全新西式料理。賓客可在此享用豐盛自助式早餐，精選西式、中式和日式等國際美食佳餚；二樓聚味軒餐廳（China Spice），濃郁的中國風裝飾，走進中餐廳，彷彿身臨上海十里洋場，主廚以精巧烹調手法，細膩地呈現上海、杭州菜形色意境之美。一樓精釀吧推出福朋品牌經典「醇飲優選Best Brews program」計劃，特地引進23精釀啤酒，體驗多種醇飲佳釀。

全棟酒店客房及宴會區域自然採光，酒店二樓大宴會廳全區挑高6.8米，佔地125坪，可提供各種宴會、商業會議和婚禮服務；多功能會議室備有高科技視訊影音設備、360吋電視牆及無線高速網絡服務。

酒店還設有休閒中心，配備25米無邊際泳池、24小時健身中心、三溫暖等設施，泳池畔整片落地窗透明立面設計，視野開闊明朗，令人感到愜意放鬆。

林口亞昕福朋喜來登酒店總經理黃柄鈞表示，「亞昕福朋喜來登酒店將為往來的全球商務及休閒旅客提供更多選擇。我們將以福朋品牌的現代簡約設計、舒適的設施、以及真誠的服務為賓客提供旅途中的切實所需，從而打造舒適輕鬆的體驗。」

亞昕福朋喜來登酒店位於林口市區，驅車前往桃園國際機場僅需20分鐘車程；搭乘捷運探索台北熱門景點非常方便，還可以輕鬆探索林口新興觀光勝地：三井Outlet Park、竹林觀音寺、水牛坑等；此外酒店還佔有科技、醫療中心地利之便，鄰近林口長庚醫院、華亞科技園區和林口影視媒體園區。

為慶祝盛大開幕，林口亞昕福朋喜來登酒店推出客房優惠項目(NT$3,999起+15.5%服務費及政府稅)，含入住傳統客房一晚、雙人早餐，還可免費使用休閒中心及高速無線網絡等設施，優惠有效期間至2018年12月31日。預訂項目請洽酒店電子信箱fp.tpelf.reservation@fourpointshotels.com或致電+886 2 7727 6999，更多活動信息請參閱酒店官方網站