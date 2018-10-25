中華電信MOD轉播BWF、NBA，觸達人次破百萬

今年十月堪稱運動迷的「本命月」！多項國際熱門賽事接連開打， 中華電信MOD持續深耕運動賽事轉播， 致力提供台灣運動迷最完整、最多元的運動賽事， 包含延續台灣足球風潮的歐洲冠軍聯賽、熱血籃球迷的最愛NBA( 美國職籃)、BWF(世界羽球聯盟)、 2018裙襬搖搖LPGA(女子高爾夫球) 台灣錦標賽等精彩賽事。根據中華電信MOD數據顯示，自10/ 17 NBA賽事、10/18 BWF丹麥公開賽輪番上陣，截至10/ 22全國有逾百萬運動迷透過MOD觀看轉播熱血沸騰！

過去國人觀看運動賽事主要以棒球、籃球為大宗， 近日為了幫台灣之光球后戴資穎、一哥周天成加油， 羽球觀看人數飆出新高。自10/18日起BWF丹麥公開賽期間， 中華電信MOD BWF專區每日流量驚人， 單單四天累積不重複觸及人數近20萬人，中華電信Hami Video平台BWF專區平均停留時間更達約20分鐘， 與NBA例行賽相去不遠，可見羽球在國內的關注度持續攀升， 受到廣大運動迷矚目。

另一方面NBA自10/17開打以來，收視表現亮眼， 觸達的用戶達125.6萬人，台灣籃球熱潮持續燃燒。 MOD也力推追蹤球星、專業數據分析、主頁客製化三大獨家功能， 提供刺激的賽事同時，亦讓球迷掌握最新戰況資訊。

羽球賽事儼然已成為運動迷必追賽事， 因應國內運動迷觀看賽事新趨勢，為球后戴資穎加油， 中華電信於10/25(四)~10/28(日)，將在MOD、 Hami Video雙平台持續獨家全程直播BWF法國羽球公開賽， 讓客戶無論在家或是在外皆能隨時掌握最新賽事， 並推出即時回看功能，滿足運動迷對精彩賽事的渴望！