日本樂團、瑜伽、旺福都在這！草地音樂祭Camp de Amigo11月嗨翻桃園埔心牧場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）Camp de Amigo音樂祭集結戶外露營、風格市集、手作體驗，跨海邀請日本知名樂團演出，以及台灣的旺福樂團、宇宙人、柯智棠等人氣歌手，將於11月17日及18日在桃園埔心牧場登場。

草地音樂祭不僅有好聽的樂團演出，更串連露營、現場手作教學，異國風格市集、以及美食特色攤位等活動，讓樂迷不用出國就能體驗日本的戶外風格音樂祭。



戶外音樂演出（圖/Camp de Amigo）



Camp de Amigo音樂祭邀請曾在FUJI ROCK登場的樂團來台演出，包含OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND、NABOWA、LIKKLEMAI、DWニコルズ、光風&karamushi等日本知名樂團，而國內樂團名單也很精彩，旺福樂團、SKARAOKE，宇宙人等都將接棒演出。

日本創意市集為活動重點之一，分別為好好吃市集（小吃）、挖好貨市集（衣料雜貨）、DIY最喜歡市集（手作教學）、動動身體市集（戶外體驗攤位），美食市集則聚集近80家攤位，將以古巴三明治、漢堡、米糕、咖哩餵飽大家，讓樂迷精力滿滿的跟著音樂舞動。

手作體驗邀請多位職人分享交流，包含《日本戶外生活達人長野修平的野炊料理及手作教學》、《戶外生活工藝品創作大師-真島辰也》、《女子露營倡導者小石有華》、《日本人氣爆紅瑜珈老師MAIMAI》、《焚火專家寒川一》等，帶來各式豐富的互動體驗，曾參與日本Fuji Rock的雷鬼畫家雙人組GRAVITY FREE，也將於現場帶來即興作畫。

另外，11月18日的早上，美麗的MAIMAI瑜珈老師將喚醒大家的身體，邀請大家在戶外做瑜伽，舒展身體開心運動。

