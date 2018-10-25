恐怖組織綁架三年半  日記者：如同煉獄

(台灣英文新聞/李宛諭 綜合外電報導)日本昨（24）日宣布，三年前被敘利亞武裝組織綁架的日本記者安田純平（Jumpei Yasuda）已被釋放。安田今天首度向媒體揭露囚禁生活，稱這段日子如同「煉獄」。

安田於2015年6月在敘利亞失蹤，據傳遭恐怖組織「努斯拉陣線」（al-Nusra Front）綁架，三年期間，安田發出零星的求救訊息，其中包含今年7月釋出的一支詭異影片，片中，安田稱自己為奧馬（Omar），且來自韓國，身後站著兩名身穿橘衣的蒙面男子。他的妻子立刻指認丈夫的身分。

影片流出後，安田從此下落不明，直到本週，日本官員表示，安田已被釋放、帶至土耳其，並在今天搭上前往東京的班機，預計晚間抵達日本。

安田今天搭上前往東京的班機，預計晚間抵達日本。圖／美聯社。

接受日本媒體採訪時，蓄著長鬚和灰髮的安田說：「人質生活就如同煉獄，是身心雙重的折磨。也許永遠不能被釋放的想法使我一點一滴的失控。」安田受訪時看起來雖非常鎮靜，卻非常疲憊。

「能回到日本，我非常開心，但同時我對於接下來會發生的事，以及該如何自處，都非常迷網。」安田說，自己甚至不知道該如何使用日語。安田相信，他三年來都被囚禁在敘利亞反抗軍的最後據點－伊德利布省（Idlib）。

關於安田被釋放的細節目前尚待釐清，總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights ）認為，日本政府支付了贖金，但日方否定這項說法。