提倡海洋環保少用塑膠 弘光幼保編兒童劇巡迴偏鄉義演

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）為了宣導減少使用塑膠的環保愛地球觀念，弘光科技大學幼兒保育系大四學生透過專題製作方式，組成「弘愛演劇團」，自編自導自演「小米奇遇記」兒童劇，走入台西、屏東偏鄉的國小義演，透過戲劇教導學童減少使用塑膠、垃圾分類，讓孩童從看戲中學習愛護地球。

幼保系學生蘇綺表示，這齣環保兒童劇，主題倡導海洋環保，內容描述一位小女孩，平常生活習慣很不好，出門不關燈也不關冷氣，而且還亂丟垃圾，直到她發現了神奇的魔法書，展開海洋之旅，遇到美人魚、生病的海草，讓小女孩體悟到垃圾流入海洋後，是沒有辦法被海洋生物吸收分解，因此改變態度開始重視環保。

雲林台西鄉新興國小為義演的第一站，這所國小因為地層下陷及嚴重海水倒灌，田地不適合耕作，農漁牧沒落，居民謀生不易，導致人口逐漸外流，全校６班學生只有110人，再加上位置靠近海邊、鄰近六輕，讓學生選擇到這裡宣傳海洋環保。

為了這場戲劇，幼保系的學生還特別學縫製服裝，並跟美髮系和妝品系的學生學習如何上妝。學生沈育秀指出，舞台上的道具都是廢棄的材質製作而成，劇中鯊魚、螃蟹等角色是利用廢紙箱做成，章魚角色則是使用大量寶特瓶蓋，縫製在廢棄的布上當章魚吸盤。

幼保系主任趙蕙鈴表示，幼保系「弘愛演劇團」除了到台西新興國小、屏東公館國小義演外， 11月份將在大甲、彰化的幼兒園義演，期盼以寓教於樂的方式，推動環境教育。