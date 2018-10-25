多元風格跨國鬼才　齊聚台北國際藝術博覽會

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）由文化部攜手中華民國畫廊協會，以及外貿協會共同舉辦的「2018 台北國際藝術博覽會」（ART TAIPEI）已邁入第25屆，今年主題「無形的美術館」，匯集135間國內外藝廊作品，並規劃多個主題展區，吸引藏家及藝術愛好者，展覽自26日至29日在台北世貿一館登場。



「台北國際藝術博覽會」開幕記者會（圖/台灣英文新聞）

今（25）日的開幕記者會上，由前太陽馬戲團團員、表演藝術家陳星合，搭配悠揚的豎琴以及美妙的大提琴演出，帶來與玻璃水晶球共舞的精彩表演「一瞬之光」。



陳星合帶來「一瞬之光」演出（圖/台灣英文新聞）

總統蔡英文致賀電表示支持，她說到，台北國際藝術博覽會建構多元平台，開拓國人國際視野，展現高度人文關懷，並努力推動現代社會進步。

中華民國畫廊協會理事長鍾經新表示，這幾年來的成長確實不易，但當英國藝術家Luke Jerram的月球裝置作品升上世貿一館上空時，她知道她辦到別人眼中的不可能，也挑戰大家認為很困難的關卡。



Museum of the Moon/ Luke Jerram（圖/台灣英文新聞）

鍾經新對於協助舉辦的機關單位紛紛表達感謝，鍾經新表示，今年能順利開展，感謝文化部長期指導，共同規劃「新人推薦」特區、外貿協會對於場地及行政的支援、教育部協助擴大規模，邀全台多位藝術家舉辦「藝術教育日」活動、交通部觀光局每年都將活動列入國際及觀光年曆，增加活動知名度、外交部對於國際媒體的用心經營、台北市政府協助宣傳以及協調，一同為台北市創造美好。

鍾經新表示，這25年來，全球局勢皆有變化，藝術博覽會已走了4分之1 的世紀，這足以證明台灣這片土地的力量，更是亞太地區重要的經典藝文活動。

鍾經新說明，今年更加國際化，共邀請135間畫廊，也呼應大會主題，邀約4所美術館呈現館設作品，特創的台灣藏家聯誼會也於今年設立特區，希望藏品能為展場注入新勢力，其他特別展區的設置希望讓大家有「走進展場就像走入美術館」的感覺。



2018台北國際藝術博覽會以「無形的美術館」為題（圖/台灣英文新聞）

教育部次長范巽綠表示，先前提到的「藝術教育日」，邀請偏鄉學習美術的學生，共來自8縣市、9所學校超過700名學生，由師大藝術學院培養導覽大學生，帶領這些中小學生參觀畫廊，將於下禮拜一（29日）即將展開，藉此鼓勵有天賦以及才華的學生，可以選擇藝術這條路，也提升國民美感教育，並希望該產業蓬勃發展。

最後，為培植台灣年輕具發展潛力的藝術新秀，文化部特規劃「Made In Taiwan – 新人推薦」特區，今已邁入第11年，扶持超過 80 位新銳藝術家，以35歲以下年輕新起藝術家為徵選對象，今年吸引共69位來自不同領域的藝術家報名徵件，評選出范嘉恩、陳漢聲、洪瑄、彭宸、王博彥、林義隆、魏澤、林羿綺等台灣8位優秀青年藝術家。



於「新人推薦」特區展出藝術家（圖/台北國際藝術博覽會）