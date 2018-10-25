〈時評〉柯文哲說的VS.沒有說的

在「彭博」10月19日刊登的台北柯文哲市長專訪中，出現了許多既赤裸又震撼人心的話語！

受訪的柯文哲說「台灣必須接受事實，即台灣是美中強權間的籌碼」，真是一語中的，說得太好、太真確了，也是對醉生夢死的台灣人的醍醐灌頂！但是，柯文哲沒有說的是：兩大之間難為小，台灣夾在美中兩大強權之間，那有左右逢源的空間？勢必要在美中之間選邊站的台灣的抉擇是什麼？是願死為民主魂，還是集權鬼？

受訪的柯文哲說「台灣只是『川普商品架上的一項產品』」（彭博專訪的標題是Taipei Mayor Says Taiwan Is‘Just a Product on a Shelf’ for Trump），生為台灣人的無奈與悲哀溢於言表！但是，柯文哲沒有說的是：台灣如果投入中國的懷抱，「台灣只是『習近平再教育營的一群學員』」、「台灣只是『習近平手術台上的一票活體器捐者』」、「台灣只是『習近平器官農場內圈養的一群動物』」、「台灣只是『習近平黑牢裡的一群維權人士』」！

被問及是否認為美國總統川普可能出賣台灣，柯文哲市長毫不遲疑回答「of course」（當然）。台灣當然「可能」被美國（川普總統）出賣，是又如何？So what?「可能」，不是「一定」：怕「可能」被變心背叛，就拒絕交朋友；怕「可能」被離婚，就拒絕婚姻，這是理性還是非理性？

川普，當然有「可能出賣台灣」。要問的是：出賣台灣給中國，讓南海、台灣海峽都順理成章變中國的領海，所有外國船隻都只能繞遠道而行，讓太平洋第一島鏈因缺台灣一角而門戶大開，深黯經營之道的川普，算盤一撥，這種「可能」性大不大？

台灣不願冒被美國（川普總統）出賣的風險（雖然這樣的可能性很小很小），寧願選擇跟中國「兩岸一家親（柯文哲語）」，如何？

單從今年內發生在幾個中國大咖身上的案例，答案，呼之欲出矣：今年7月3日在法國普羅旺斯「一失足成千古恨」的中國海航集團董事長王健，生前所持有的14.98%海航集團股份，死後全部「被捐贈」給慈航公益基金會；身價高達390億美元的阿里巴巴創辦人馬雲，於10月1日「放棄」阿里巴巴的主要法律實體所有權；中國女星范冰冰，因為「陰陽合同」偷逃稅，「被失蹤」123天後，乖乖交出8億8994.6萬人民幣，外加「反思、反省、羞愧、內疚、道歉」才幸運保住一命；國際刑警組織主席孟宏偉，九月底返中後「被失蹤」，國際級A咖刑警連自己的小命都保護不了；還有，截至9月為止，中國今年已經有26家上市公司由民企轉為 國企。

以上種種，看在「兩岸一家親」的台灣富豪眼裡，看在「遊走兩岸」的台灣藝人眼裡，有什麼體悟與啟示？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）