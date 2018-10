〈時評〉柯文哲說的VS.沒有說的

在「彭博」10月19日刊登的台北柯文哲市長專訪中,出現了許多既赤裸又震撼人心的話語!

受訪的柯文哲說「台灣必須接受事實,即台灣是美中強權間的籌碼」,真是一語中的,說得太好、太真確了,也是對醉生夢死的台灣人的醍醐灌頂!但是,柯文哲沒有說的是:兩大之間難為小,台灣夾在美中兩大強權之間,那有左右逢源的空間?勢必要在美中之間選邊站的台灣的抉擇是什麼?是願死為民主魂,還是集權鬼?

受訪的柯文哲說「台灣只是『川普商品架上的一項產品』」(彭博專訪的標題是Taipei Mayor Says Taiwan Is‘Just a Product on a Shelf’ for Trump),生為台灣人的無奈與悲哀溢於言表!但是,柯文哲沒有說的是:台灣如果投入中國的懷抱,「台灣只是『習近平再教育營的一群學員』」、「台灣只是『習近平手術台上的一票活體器捐者』」、「台灣只是『習近平器官農場內圈養的一群動物』」、「台灣只是『習近平黑牢裡的一群維權人士』」!

被問及是否認為美國總統川普可能出賣台灣,柯文哲市長毫不遲疑回答「of course」(當然)。台灣當然「可能」被美國(川普總統)出賣,是又如何?So what?「可能」,不是「一定」:怕「可能」被變心背叛,就拒絕交朋友;怕「可能」被離婚,就拒絕婚姻,這是理性還是非理性?

川普,當然有「可能出賣台灣」。要問的是:出賣台灣給中國,讓南海、台灣海峽都順理成章變中國的領海,所有外國船隻都只能繞遠道而行,讓太平洋第一島鏈因缺台灣一角而門戶大開,深黯經營之道的川普,算盤一撥,這種「可能」性大不大?

台灣不願冒被美國(川普總統)出賣的風險(雖然這樣的可能性很小很小),寧願選擇跟中國「兩岸一家親(柯文哲語)」,如何?

單從今年內發生在幾個中國大咖身上的案例,答案,呼之欲出矣:今年7月3日在法國普羅旺斯「一失足成千古恨」的中國海航集團董事長王健,生前所持有的14.98%海航集團股份,死後全部「被捐贈」給慈航公益基金會;身價高達390億美元的阿里巴巴創辦人馬雲,於10月1日「放棄」阿里巴巴的主要法律實體所有權;中國女星范冰冰,因為「陰陽合同」偷逃稅,「被失蹤」123天後,乖乖交出8億8994.6萬人民幣,外加「反思、反省、羞愧、內疚、道歉」才幸運保住一命;國際刑警組織主席孟宏偉,九月底返中後「被失蹤」,國際級A咖刑警連自己的小命都保護不了;還有,截至9月為止,中國今年已經有26家上市公司由民企轉為 國企。

以上種種,看在「兩岸一家親」的台灣富豪眼裡,看在「遊走兩岸」的台灣藝人眼裡,有什麼體悟與啟示?

(作者為台灣教授協會前副秘書長,新竹教育大學退休副教授)