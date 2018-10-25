(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們稍早報導，美國多位民主黨政治家及媒體，收到粗糙炸彈威脅，但無人傷亡。對此，川普呼籲媒體停止敵意。

日本《共同社》報導，川普在當地時間昨（24）日，於威斯康辛州發表演説，批評寄出炸彈者，是在攻擊民主主義，不過也呼籲媒體，應該停止對立及錯誤的攻擊。

根據報導，外界有聲音認為，川普的態度是本次事件的主因，但他卻將責任推給媒體。

《共同社》介紹，收到炸彈的美國《CNN》CEO表示，本次事件顯示，白宮似乎未能理解攻擊媒體行為的嚴重性。

詳細内容請見稍早報導節錄。

（發稿時間：2018/10/25 10:09）

日本《時事通信》報導，當地時間24日，美國前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊等民主黨大咖，以及常批評川普的媒體《CNN》，都收到了疑似炸彈的包裹。

根據報導，由於炸彈製造水準粗糙，因此無人傷亡，但仍造成《CNN》紐約據點大樓内民衆，暫時撤離避難。對此，紐約市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）表示，這是一場恐怖攻擊，而川普也強調，任何政治暴力和威脅，都不該出現在美國。

最近美國經常傳出知名人士，收到有害包裹郵件的消息。例如下方稍早報導。

（發稿時間：2018/10/03 09:56）

日本《產經新聞》引述《路透社》報導，美國國防部發言人在當地時間昨（2）日表示，美國國防部在1日收到多封含有劇毒蓖麻毒蛋白的信封，其中一封收件人是馬提斯。目前這些信件，已被移至國防部内信件收集設施隔離。

另外，根據報導，白宮在昨日，也發現了收件人寫川普的信件内，有劇毒蓖麻毒蛋白，但該信封尚未被帶進白宮内部。

蓖麻毒蛋白毒性相當高，吞嚥、注射或是吸入者，可能在8小時内出現中毒症狀，並因低血壓和呼吸衰竭，在3到5日内死亡，但也有康復可能性。目前無解藥治療蓖麻毒蛋白。

（發稿時間：2018/10/04 12:24）

日本《NHK》報導，美國國防部，在當地時間昨日表示，經調查後，他們發現信件内的物質，不是劇毒蓖麻毒蛋白（Ricin），而是用來提煉蓖麻毒蛋白的蓖麻。

另外，根據報導，FBI已經逮捕涉嫌寄送該郵件的男子。他是美國海軍退伍軍人，目前尚不清楚他犯案理由為何。

美國民主黨、CNN收到炸彈 川普：媒體要負責