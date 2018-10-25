科學家證實　暖化影響海洋洋流速度

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）科學家透過研究證實，在全球暖化威脅下，全球環流體系已出現異常，恐使未來極端氣候更形嚴重。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，被喻為輸送帶的「大西洋經向翻轉環流」（AMOC），指的是「墨西哥灣暖流」北上進入歐洲時，將溫暖及含高鹽分的洋流送進北大西洋，接著冷卻、下沉至海底深處後，再往南邊移動，如此循環，能調節海洋溫度，具有維持地球恆溫的功能。

一項名為RAPID-AMOC的研究計畫，從觀測數據發現，北極融冰帶來的大量淡水，確實稀釋了海洋鹽度，破壞了洋流下沉、往南移動的規律。

法國物理和空間海洋學實驗室的Camille Lique和美國耶魯大學Matthew Thomas，在22日發表於《Nature Climate Change》的報告中指出，此一現象已使大西洋西北部拉布拉多海的洋流下沉位置出現改變。

Camille Lique 說明，全球增溫、空氣中的二氧化碳濃度，從19世紀工業革命時期的280 ppm，恐上升至2100年的1100 ppm，科學家欲藉此研究洋流流動的變化與極端氣候的關聯。得出的結論是，人類現須跳脫過去僅專注研究兩極洋流走勢的思維，而須全面探討北極和整個大西洋盆地的洋流流動情況。

在這樣的模擬推論下，未來北極冰層將會在夏天徹底消失，融化的淡水將嚴重影響大西洋經向翻轉環流的速度。因此，科學家提出警告，以此態勢發展，未來暴風週期將更難預測，洋流也將影響季節變化、降雨量和乾旱等天氣現象。