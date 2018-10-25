美前駐歐陸軍指揮官：美中恐於15年內開戰

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美中緊張關係持續升級，美國前駐歐陸軍司令24日警告，兩國恐於15年內爆發戰爭。

《美聯社》報導，美前陸軍駐歐司令霍吉斯（Ben Hodges）週三在「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）上提出警示，「美國需要歐洲作為強大支柱，我們可能於15年內與中國開戰，雖非無可避免，但可能性極高。」

面臨不安分的俄國，霍吉斯呼籲歐洲盟友強化防衛能力，因美國得花更多心力維護自身在亞太地區的利益，尤其是對抗來自中國的威脅，恐分身乏術，難以兼顧。

霍吉斯於2014至2017年間擔任美駐歐陸軍司令，現為華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）戰略專家。

儘管美國正調整地緣政治優先順序，霍吉斯強調美國對北大西洋公約組織（NATO）的承諾「不會動搖」。他指出，川普雖不時質疑北約的用處，歐洲安全仍為美國核心利益。

霍吉斯透露，9月底美中兩國軍艦在南海差點「擦槍走火」，就是雙方緊張升溫的例證，諸如此類的跡象所在多有，顯見兩國在各個領域的競爭已愈演愈烈。其他例子包括中國「不斷竊取美國科技」以及染指非洲及歐洲的基礎建設計畫。光是歐洲，中國就掌握了逾10%的港口經營權。