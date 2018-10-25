華信連接金門與越南河內   新住民回家好方便

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為提供金門民眾出國旅遊以及返鄉探親新選擇，華信航空與旅行業者合作，推出「金秘書說好的旅行呢？」的旅遊行程，規劃金門到台中、台北出發的國際航程，讓金門民眾出國返鄉更便利。

華信航空營業科經理鄭春雪表示，華信航空目前每天從台灣往返金門有10班，台北-金門6班、台中-金門4班，航班密集、相當便利。這次為金門鄉親特別包裝由國內加上國際的產品推廣，並結合華航集團一起來推廣產品，規劃有由金門到台中、台北出發的國際航程，讓金門鄉親出國更便利，也享有較優厚的優惠。

華信航空每周有5班由台中直飛河內、華航每周有14班由台北直飛河內，華信航空與華旅網際旅行社合作，於11月17日推出「北越下龍灣五星之旅」由金門出發的首發團，5天4夜特惠價只要新台幣27,900元起，包含金門／台北或台中／河內來回機票，以及河內4晚、台北或台中1晚住宿，金門的旅客可自由選擇搭配由台北或台中直飛河內。

河內行程特色包括搭乘公主號遊船暢遊河內名列新世界七大自然奇景--下龍灣、全新皇后雙層纜車廂、全世界最高摩天輪、搭竹筏遊碧洞，並可欣賞石灰岩奇景。河內住宿入住最新最高新地標-新洲際72國際酒店 ，可享用喜來登酒店精緻下午茶。

文化之旅則安排漫遊三十六古街，體驗越市古街樂趣。