「玉兔」颱風威力可能超越「山竹」　若登陸建築物恐無法承受

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年第26號颱風「玉兔」與「山竹」並列2018年最強颱風，氣象局副局長鄭明典指出，威力強大的「玉兔」一旦登陸侵襲，建築物可能無法承受。

鄭明典在臉書分享強颱「玉兔」的雲圖，結構相當紮實，他po文指出「玉兔中心即將通過『天寧島』（編按: Tinian，又譯作提尼安島）或『北瑪莉安娜群島』(編按: Mariana Islands，又譯馬里亞納群島），當地可能沒有建築物能承受玉兔眼牆的強風。」

蘋果報導，玉兔對台灣的影響仍要再觀察，下周二(30日)將是關鍵，中央氣象局持續觀測中。

在此同時，香港天文台呼籲打算在下周到日本或台灣的人士，特別留意「玉兔」動向。

港媒引述香港天文台表示，超強颱風「玉兔」在今(25)日中午12時，集結在關島西北偏北約300公里，預料在未來數天向西北偏西移動，並預計「玉兔」的中心附近最高持續風速在周五(26日)及周六(27日)，將達每小時260公里，預估最高有一成機率正面侵襲香港。

若「玉兔」中心附近最高持續風速達每小時260公里，便超越今年最強颱風、曾於9月吹襲香港的超強颱風「山竹」。

香港天文台指出，「玉兔」目前以時速約18公里橫過西北太平洋，大致移向呂宋以東海域。至於下周的路徑存在變數，有可能會較早轉向東北方向移動，但也有可能進入南海北部。