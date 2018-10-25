遊日注意！德國麻疹總數為去年14倍 疾管署升級旅遊警示

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）日本德國麻疹疫情持續上升，光今年病例已達1,289例，為去年總病例數14倍，近6週每週病例數均超過百例，尤其以東京都最多，其次為千葉縣及神奈川縣。疾管署宣布即日起提升日本德國麻疹旅遊疫情建議等級為第二級警示（Alert），提醒國人，尤其是孕婦應特別注意。

疾管署指出，國內95%以上民眾曾經感染或已接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。

疾管署籲請孕婦如需前往日本，出發前請先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體及是否適合前往，特別是懷孕20週內的孕婦，過去未感染過德國麻疹或未接種過MMR疫苗者，應避免前往流行地區，並應於產後儘速接種MMR疫苗。

國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

疾管署也提醒，民眾前往流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估自費MMR疫苗接種需求；於流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。

如有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。