台鐵遭疑卸責司機不斷說謊　通聯紀錄、同班乘客發長文狠打臉台鐵

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）自21日台鐵普悠瑪發生出軌意外後，台鐵發布的多次聲明稿、及局長鹿潔身接受立委質詢內容頻出現錯誤與互相矛盾，也不斷被同列車乘客、台鐵工會及內部員工提出資料佐證高層在卸責基層撒謊。

就ATP遠端監視系統部份，24日有立委質疑，普悠瑪ATP未裝遠端監視系統，是系統不好用，但後來引進的EMU800卻有裝設，並指出普悠瑪未裝是原廠的問題，台鐵卻隱瞞普悠瑪是唯一沒有納入遠端監視系統車種的事實。

就司機問題通報部份，台鐵發言人杜微表示，事故發生前，列車在北迴線動力不穩定，但駕駛只通報空調有故障，在宜蘭由檢查員檢查後，因未危及安全，列車繼續行駛，且駕駛在過了宜蘭後，未再反應動力不正常。杜微指根據台鐵規定，如果關閉ATP，要跟調度員報備，但調閱通聯紀錄，駕駛並未通報。

不過聯合報獨家取得行調通聯紀錄，竟發現長達43分鐘的紀錄裏，司機員從在貢寮、福隆間開始，就向調度員報告列車動力異常，「動力會自動消失」、「電門會自動歸零」，一度要求停車處理被拒。雖然調度員、檢查員持續協助幫忙釐清，卻從宜蘭大溪、二結、羅東到冬山都無法解決，直到最後一刻，雙方都仍在通話中，試圖解決動力問題。

另外，通聯紀錄顯示，下午4時19分，列車行駛到大溪至龜山間時，顯然因速度問題，調度員詢問司機員是否在移動？根據內容司機回應列車有在移動，但因沒動力處在滑行狀態，速度在49。調度員得知無動力，要求司機至少溜進龜山站內。

調度員接著也提醒由於該車速度過慢，後面還有一台同為傾斜式的太魯閣號，至於會不會因擔心影響下班太魯閣號列車、以及調度員催促造成司機關掉ATP讓速度起來，加上各式狀況同時發生造成駕駛分心失速，有待釐清。

一名乘客在台北蜂鳥（TPEBBirds）投書，對於23日宜檢的說明感到生氣，強調司機一路有不斷求援、宜蘭上車的檢測員判斷列車無法修復、司機關ATP時有通報，但台鐵卻不願承認，作者希望政府立即建立第三方調查機制，因為在聽完連日台鐵的回應後，已完全失去對台鐵的信任，而且也沒有一個事故可以由肇事者球員兼裁判來自己調查。在這封投書下，另一位同班車的乘客也留言指當時在列車上，司機廣播車輛故障要停下檢修，還為重新啓動道歉，也會願意帶小孩出來作證。

這名在TPEBBirds投書的乘客也提出他的觀察，指意外的發生是多方造成的結果，政府不應該倉促要求三日內雙向通車，如此該如何保全證據，而修復設備及確認軌道安全豈是三天就夠了？而還有罹難者的遺體拚湊不全，可能有部份散落在現場某個角落，如此急於通車，反應著集體共業，每位只想著準時與速度，以及何時能通車的人，都是事故的幫凶，也造成台鐵與政府判斷的天秤不斷傾斜與這樣的決策標準。