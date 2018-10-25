公費二價HPV疫苗保護力差？ 國健署：受WHO認可

(台灣英文新聞／朱明珠 台北報導)台灣子宮頸癌的防治，將由過去20年藉由抹片篩檢的「早期發現」子宮頸癌病變，進入到透過人類乳突病毒疫苗(HPV疫苗)來「進一步預防」子宮頸癌發生的全新時代!

目前政府核准三種疫苗，分別為二、四、九等三種價數，此三種疫苗皆為WHO認可為安全有效的疫苗，二價針對高致癌型病毒HPV16、18型，四價疫苗則除了HPV16、18型外，還可預防HPV6、11型，兩種為主要引起性病菜花的病毒，因此男性也可接種。九價疫苗則再增HPV 31、33、45、52、58型共9種型別。

國健署預計年底提供所有國一女生接種公費子宮頸癌疫苗，而政府採購之疫苗為二價疫苗「保蓓」。針對外界認為保護力不及四和九價疫苗，國健署表示，研究顯示「保蓓」疫苗具很好交叉保護力，也就是會對該疫苗中不含的病毒型別也產生保護的效果，國際研究結果已經顯示，它所含的16型也可以交叉保護 31,33,35此三種型別病毒引起的持續感染及子宮頸病變，而它的18型可以交叉保護45型 。

另外，即使「保蓓」疫苗不含第6型與第11型病毒抗原，國外資料顯示對生殖器疣(菜花)，亦有預防效果。根據英國公費施打「保蓓」疫苗的成果顯示，當施打率達七至八成時，可有效使6及11型病毒所導致的菜花，發生率大幅下降五成!!

若對全部14型高危險性病毒(HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68型)所導致的子宮頸細胞高度癌前病變而言，「保蓓」疫苗在臨床試驗中顯示總體保護力達93%；注射疫苗後長時間維持高濃度抗體，亦可引發較高且長期的免疫反應。

不過目前所有的疫苗都無法涵蓋全部高危險型別病毒的預防，所以接種HPV疫苗後，民眾仍應要採行安全性行為，並定期接受子宮頸抹片檢查，以達預防子宮頸癌的最大效益。