5萬多「灰面鵟鷹」過境恆春創新高  鳥友集氣盼突破6萬

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據「台灣猛禽研究會」統計，今年10月灰面鵟鷹(鵟音同狂)過境恆春半島的數量，截至昨(24)日為止達5萬9500隻，創30年來新高，鳥友在社群集氣，盼望在過境尾聲能夠來500隻「猛士」，突破6萬隻。

圖片來源: 中央社

灰面鵟鷹由於經常在10月10日國慶日前後大量出現，故又名「國慶鳥」。「台灣猛禽研究會」昨在臉書po文指出:

一群灰面鵟鷹在觀察點東北方海陸交界之處上空盤旋許久，雨雲橫跨在鵝鑾鼻阻礙了南遷途徑，同時他們也不想回到陸地多消耗一天的時間。鷹群盤旋著時而往南嘗試出海，但很快的又稍微往北撤退，不久後雲層在東海岸與藍蘭嶼之間露出一道藍色通道，鷹群猶豫了一會隨即往東延伸開來，這81隻灰面鵟鷹，今天最大的鷹群，很快消失在通道的末端。主要過境期結束之後數量明顯減少，今天的統計表只進帳了少少的165隻，距離大家期待的60,000大關還有一段難熬的差距。

除了165隻灰面鵟鷹，昨(24)也有其他多種猛禽過境，也被一一記錄下來：

2018 / 10 /24東北風1級 陰 (資料來源: 台灣猛禽研究會)

赤腹鷹 Accipiter soloensis 5

灰面鵟鷹 Butastur indicus 165

日本松雀鷹 Accipiter gularis 2

東亞鵟 Buteo japonicus 1

魚鷹 Pandion haliaetus 2

紅隼 Falco tinnunculus 2

東方蜂鷹 Pernis ptilorhynchus 1

黑鳶 Milvus migrans 1

鳳頭蒼鷹 Accipiter trivirgatus 1

大冠鷲 Spilornis cheela 1

中央社引述從墾丁國家公園管理處退休的猛禽達人蔡乙榮指出，墾丁國家公園管理處自1989年開始進行秋季過境灰面鵟鷹調查時，紀錄只有1萬504隻。

在1990年至2003年的14個年度由墾管處員工自行調查，灰面鵟鷹秋季過境台灣的數量一直很不穩定，大多1萬多隻。

2004年開始專案委託調查，近20年從2萬多隻逐年攀升，去年破5萬達5萬3200隻，前年4萬多隻。

蔡乙榮表示，在大環境條件不變下，灰面鵟鷹過境恆春半島的數量逐年攀升，墾丁國家公園禁獵保育是重要影響因素。今年過境期天氣良好，讓灰面鵟鷹的遷徙順遂，因此，數量再攀升，今年單日最大量達1萬隻。

有鳥友在社群網站上為灰面鵟鷹過境破「6萬隻」集氣，王姓鳥友表示，

「彷彿到了9局下半，是否有後繼的『500猛士』後繼而來突破『6』字頭遷徙量，且拭目以待」。

灰面鵟鷹過境恆春半島的主要棲息地在滿州鄉里德村，近幾年在墾管處的輔導下，滿州鄉推動賞鷹生態旅遊，鄉內不少早年獵人變身為守護灰面鵟鷹的生態解說員。

滿州鄉未來將持續推動滿州鄉為亞洲生態旅遊基地，並將結盟亞太地區灰面鵟鷹與赤腹鷹過境的鄉鎮，發展為姊妹村，增加滿州鄉的國際能見度，讓亞太地區的追鷹族也可以造訪。

下圖為灰面鵟鷹幼鳥。中央社