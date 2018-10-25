「挖坑、填坑」!?「農業創新黑客松」總獎項逾30萬元等你挑戰

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）農委會自2017年舉辦第一屆「農業創新黑客松AgThon」活動，吸引不同領域各方好手參加並獲得熱烈迴響。今年預計在12月延續該活動的熱度，讓大家集思廣義解決極端氣候所帶來的問題。

農委會表示，「2018農業創新黑客松 AgThon 2018」將於12月8日及12月15日分兩階段舉行，活動強調「跨領域合作」，以程式設計發揮創意，應用農業開放資料以解決農業問題。廣邀大專院校學生與關心農業議題者組隊參賽，年齡身份以及專業領域不限。活動獎金優渥，前三名獎金分別為15萬元、8萬元及4萬元，總獎項逾30萬元。

另外，本屆活動網站特別設計「主題發想」區，建立「挖坑」、「填坑」機制，讓尚未找到團隊或是缺乏特定領域專家的參賽者，也能藉此找到志同道合的夥伴組隊參賽。

面臨氣候、環境、人口等變遷，農業遭遇諸多挑戰，農業現況已逐漸獲得社會關注。為此，農委會希望透過舉辦「農業創新黑客松活動」，能夠建立良好的媒合機制，讓「遭遇問題的人」（挖坑者）與「想解決問題的人」（填坑者）得以接軌，讓黑客松成果有機會真正地發揮作用，並解決農業問題。

「2018農業創新黑客松」活動報名自即日開始至11月25日止，競賽分為複賽及決賽兩階段，複賽將於12月8日在台北舉辦，決賽則將於12月15日於台中進行。

農委會另11月10-11日將分別於高雄與台北舉辦2場次農業跨域論壇，會中邀請農業各界意見領袖一同分享其觀察到的農業問題、發展的解決方案以及過程遭遇的難題，期望透過現場嘉賓與聽眾的交流及對話，促使農業議題更受關注。

有關2018農業創新黑客松活動報名，請到官網查詢 。想「挖坑」、「填坑」的夥伴，可到活動網站-「主題發想」專區，依照類別點選「相關主題」並填寫表單或參與討論。更多活動資訊請鎖定2018農業創新黑客松臉書粉絲專頁。