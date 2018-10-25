還記得牠嗎？南安小黑熊要準備重返花蓮山林了

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）還記得牠嗎？南安小黑熊。昨（23）日農委會林務局邀集特有生物研究保育中心、台北市立動物園、台灣大學附設動物醫院、台灣黑熊保育協會的野生動物與醫療專家共同幫牠做了身體健康檢查，不知道牠現在的狀況怎麼樣了呢？

南安小黑熊是在8月8日搭乘黑鷹直升機抵達特生中心，歷經三個月的照顧，醫療團隊昨(23)日幫小黑熊進行氣體麻醉後，測量了體重、身長、三圍與前後腳掌等身體型質，也檢視小熊的眼、鼻、口、耳等身體外觀，並進行聽診及觸診等理學檢查，以及X光、超音波、抽血等檢查項目。

林務局表示，檢查報告出爐顯示除了體重與身長的明顯增長外，各項血液檢查指數無明顯異常，小女生黑熊的體重從抵達特生中心時的6.8公斤，已經增加到21.3公斤，牠是今年7月10日被人發現在南安瀑布落單，身旁多日未見母熊蹤影，有失怙流浪現象，當時年紀太小，身體虛弱，如今在跨單位的合力照顧之下，已經長成健康寶寶。

另外，獸醫師們也特別檢查了小黑熊的牙齒狀況，小熊正在換牙，食肉目動物突出的4顆犬齒也很明顯，咀嚼各種野外食物也沒有問題；這是小女生黑熊得以邁向回花蓮野外家園的第一步。

為了協助小黑熊重返山林，林務局花蓮林區管理處負責小熊的緊急救援照顧及後續花蓮野放棲地的準備。林務局也將在確保黑熊族群存續的宗旨下，持續進行資源整合與行政協調，藉由小熊野放的跨單位合作，建立台灣大型動物的保育整合與救傷系統。

▲昨（23）日農委會林務局邀集特有生物研究保育中心、台北市立動物園、台灣大學附設動物醫院、台灣黑熊保育協會的野生動物與醫療專家共同幫南安小黑熊妹妹做了身體健康檢查。(照片由林務局提供)