福容尾牙春酒  滿額加贈萬元Villa住宿

辛苦了一整年，又到了尾牙春酒的旺季了，今年尾牙春酒，來全台福容賞美景玩樂園的同時，還比照百貨公司周年慶，推出加碼滿額贈萬元Villa住宿券、餐飲千元抵用券、招牌菜蒜香脆皮雞，還能暢遊麗寶樂園！趁著尾牙春酒的機會好好玩一下，又能領到大獎，福容要讓每個員工都能滿載而歸。

全公司趁著尾牙春酒來趟小旅行，是時下流行犒賞員工的方式之一。中台灣的麗寶樂園店推出「團體全數入園尾牙專案」，專案價$13,880起，除可享用尾牙桌菜外，另加贈10張樂園門票及2張摩天輪券，送您暢玩樂園設施，搭乘全台最大摩天輪天空之夢，遠眺中台灣壯闊美景，小朋友到賽車場開卡丁車的同時，大人還能在麗寶outletmall盡情shopping撿便宜，皆大歡喜。不入園專案（平日）尾牙春酒桌菜$8,800+10%起，50桌以上即加贈萬元住宿券乙張，尾牙抽到大獎的員工，還能免費來多住一晚。

坐擁最美夕陽的福容淡水漁人碼頭店，尾牙春酒也推出平日$9,800+10%/桌，假日$11,800+10%/桌的中式宴席優惠，搭配住房專案，平日5折、假日6折+10%優惠(限10間內，住房限活動當天入住)，而且訂席滿10桌即加贈乙桌，總金額達50萬以上贊助抽獎禮品:雙人海陸火鍋火鍋兩套(兌換至4月底前)、凡爾賽雙人下午茶券6張(二選一)；達80萬以上抽獎禮品贊助:雙人海陸火鍋火鍋兩套(兌換至4月底前)、凡爾賽雙人下午茶券6張。東台灣的花蓮店，來這辦尾牙春酒不但能順道接近好山好水，還有好康可拿，消費滿$58,888，贈送100元餐飲抵用券十張；消費滿$88,888，贈送市景客房住宿券乙張(價值$7800+10%)；消費滿$118,888，贈送市景客房住宿券乙張與100元餐飲抵用券十張(單筆消費不得累計 且限單筆兌換乙次優惠)，絕對讓您不虛此行。

到東北角的福隆店享用尾牙，中式桌菜$7,800+10%/桌，消費達10萬元(含)以上，即贈送福隆Villa簡樸禪風平日住宿券乙張(定價10,800+10%/張)；消費達20萬元(含)以上，即贈送2張，依此類推。入住「羅馬浴見你」住房專案，平日$6,049起，還可免費使用台灣本島唯一的「氯化物碳酸氫鹽泉」頂級的泡湯享受，讓忙了一整年的員工感受純淨湯泉的紓壓魔力，沉醉在煙霧繚繞的溫泉之中充分放鬆。

福容旗下城市/商務飯店，尾牙春酒菜色也有特色，桃園機場捷運A8館，西式自助餐尾牙每人$880元起，三十人以上買十送二，便可大啖孔雀貝、草蝦、現切鮭魚排，還有旗魚鮪魚生魚片，是愛吃海鮮老饕的福音；中式宴席每桌$9,888元/$11,888元/$13,888+10%元，其中$13,888+10%桌菜，以龍蝦法式鵝肝醬當前菜，主菜則主打稻香牛，選用富有膠質軟嫩的整根帶骨牛小排，再使用稻草進行綑綁，讓肉也能吸附稻草香氣，一口咬下散發出濃濃的稻香；金華濃湯燉雞煲，以金華火腿及筍干當底，加入土雞慢火悶煮，富含膠質的湯頭又不油膩，是秋冬滋補養身的上選。桃園店中式桌菜$10,800+10%專案滿八桌，贈蒜香脆皮雞券乙張，滿16桌送兩張；$12,800+10%專案滿八桌，贈京式片皮鴨券乙張，滿16桌送兩張，吃完尾牙還能同事約一約再來吃烤鴨，非常划算。尾牙有吃又有拿，好吃又好玩都在福容！