癌症復發不憂鬱 善用專業資源抗癌不孤單

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）隨著醫學進步，癌症只要早期發現存活率都有9成，但在面對癌症復發轉移的二次打擊時，癌友的憂鬱情緒和症狀會更為明顯，放棄治療的人也多，其實不光是醫學在進步，每個癌友背後都有豐厚的醫療資源支持，從營養諮詢、治療方式的選擇，甚至經濟方面若遇到困難，也有社工介入幫忙申請政府救助金等協助，讓患者二次抗癌的路上不孤軍奮戰。

許多癌友在得知癌症轉移當下，想到之後只能用化療，覺得人生無助和絕望，研究發現，癌友的憂鬱程度會影響治療效果；有憂鬱症狀與幾乎沒有憂鬱症狀的癌症患者相比，憂鬱癌患的死亡率高出30%。

台灣癌症全人關懷基金會董事長 謝瑞坤醫師指出，從臨床觀察，當病人以為治療選項中只有化療，不願面對正規治療的鴕鳥心態是最為明顯的，大多數是因為想到治療時可能出現的噁心、掉髮、疼痛與虛弱等副作用，出現延誤與抗拒治療的行為。嚴重抗拒治療甚至會病急亂投醫，不採取正規治療，改用偏方、中藥、來路不明的保健品，讓病情加速惡化。

醫師、個管師、（癌症資源中心）社工師一起追蹤與關懷，癌有抗癌有希望。

其實在醫學的進步下，就算癌症復發轉移也不等於是癌症末期，十大癌症都有標靶治療，在復發轉移的治療選項中，也不是只有化療藥物的單一選項；加上國內各大醫療體系皆有完善的癌症照護系統，提供病友從確診、治療到回歸社區等各階段的諮詢和轉介服務，包含癌證照護、情緒支持、提供康復用品（頭巾、假髮、胸衣）租借或購買，以及社會資源諮詢等。

台灣癌症全人關懷基金會這次推出《看見希望 與癌同行》衛教影片，期以幫助復發轉移與晚期的患者能再次勇敢接受治療，影片未來將在各大醫院播放。

影片取自youtube。