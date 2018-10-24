中華電信MOD提供2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽即時精彩賽況

中華電信積極支持政府體育外交政策，大力贊助10月25日至28日在大溪高爾夫球俱樂部開打的「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，除佈建最高品質的賽場傳播、通訊服務，讓全世界透過賽事的轉播，看見台灣的熱情、活力外；同時在MOD平台開設運動專區，提供精采賽事現場轉播內容，滿足收視戶第一時間多螢觀賞國際知名賽事的需求，一起見證在台灣進行的頂級賽事。

中華電信總經理謝繼茂表示，體育活動是最佳的國際語言，可以跨越語言、政治、種族、國界等各種藩籬，拉近人與人的距離，又能夠振奮人心、傳播健康的形象、正面的能量。裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽是台灣規模最大，水準最高的女子高球賽事，台灣能承辦國際級體育賽事，實屬難能可貴。對外，政府可透過體育外交政策，結交全球更多好朋友，增加台灣能見度，讓全球看見台灣在舉辦國際級賽事的專業、高品質外，還能透過多元方式讓外界感受到台灣民眾特有的熱情、活力與溫暖的人情味! 對內，可望鼓勵運動風氣、提升國內運動水平，以及累積舉辦國際賽事的經驗與專業。長期來看，對於台灣拓展國際空間及鼓勵體育產業發展，都當有所助益。

中華電信向來支持運動產業，透過多元方式培養運動風氣。除鼓勵同仁成立慢跑、氣功、舞蹈等各類運動社團，董事長、總經理還帶領眾多高階主管一起參與趣味競賽、籃球比賽等活動，大力推廣「愛運動、賺健康」的理念，致力營造健康幸福職場環境，因此屢獲教育部體育署頒佈「運動企業認證」獎項肯定。

同時，中華電信也積極投入資源創造運動風氣，並期待逐步影響相關供應鏈廠商、利害關係人、乃至社會大眾，一起攜手運動、健身，塑造更健康祥和的社會。例如中華電信大力支持運動產業發展，多年來不僅投入逾10億元，透過「中華電信女子籃球隊」培育基層籃球種子選手，而且實質支持各項重大體育活動，如世界大學運動會、WTA女子網球賽、台北羽球公開賽、U12世界盃少棒賽等，都全力優化比賽環境的通訊服務，並全體動員、鼓勵同仁親赴現場參與、加油。

而為服務喜愛運動獲觀賞運動節目的觀眾朋友，中華電信MOD向來致力於轉播運動比賽，包括職業賽事如NBA，還有國際大型賽事，如今年的世足賽，MOD首次以4K向國人轉播，讓用戶親眼感受超高畫質的震撼，對於帶動國產4K電視機的銷售和國內影視產業的升級收到推波助瀾之效。

又譬如雅加達亞運，透過MOD最完整賽事的轉播，讓國人能欣賞中華隊選手在海外精采的表現，吸引眾多民眾齊聲為中華隊加油，這讓台灣的體育選手能得到更多目光關注與支持，也能幫助運動產業向下紮根。

這次裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽MOD轉播是Full HD，高畫質的畫面絕對讓大家如臨現場、一新耳目。同時，除Live直播精采賽況外，還提供賽後回看和VOD功能，讓觀眾即使錯過關注選手的出賽時間，也能以隨選的方式選擇任一場賽事觀賞，甚至可以利用倒轉功能反覆觀摩選手的揮桿、擊球動作，這是以往透過無線、有線電視觀看賽事所無法獲得的收視體驗。

最重要的是，MOD支持多螢觀賞，可在家用電視大螢幕觀賞精彩賽事，鎖定MOD>運動>裙襬搖搖專區，也可不跟家人搶電視、直接下載軟體在電腦上欣賞；而出門在外隨時想一手掌握賽事即時戰況，也可手機、平板下載Hami Video APP觀賞。總而言之，【鎖定中華電信MOD，各大運動賽事不漏接】!