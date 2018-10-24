富邦產險舉辦董監事責任風險研討會

富邦產險與社團法人中華公司治理協會今(24)日於台北晶華酒店舉辦「董監事責任風險研討會」，邀集主管機關與學者專家從公司治理的發展趨勢與近期董監事訴訟案例，探討董監事如何兼顧風險管理與公司治理效能，現場吸引超過百位上市櫃公司董監事與高階主管參與。

富邦產險董事長陳燦煌致詞時提到，董事會是公司治理的核心，如何培養專業素養、發揮有效職能、以及善盡監督功能，是公司治理成功與否的關鍵重點；而董監事不僅被投資人賦予高度期待，同時卻也伴隨著重大的法律責任。近年來因公司財報不實或是經營權之爭，投資人紛紛對董監事提起訴訟或求償，根據投資人保護中心2018年8月統計，目前還在進行中的訴訟案件就高達93件。高度的責任風險造成優秀人才不願意出任董監事，也讓台灣推行多年的獨立董事制度面臨重大挑戰。

金管會日前宣示，為強化我國公司治理、發揮董事職能，自今年起首次公開發行的上市櫃公司均強制投保「董監事及重要職員責任保險」，2019年更將擴大適用所有上市櫃公司。陳燦煌特別提醒，董監事責任險除了是必備品，還要買好買足。因為根據投資人保護中心統計，2017年團體訴訟平均求償金額為新台幣4.18億元，但國內有三成的上市公司及超過半數的上櫃公司，投保董監責任險的保額卻落在300萬美元以下，保額不到新台幣1億元，許多董監事若面對司法訴訟及賠償責任，恐需自費承擔。

在今日研討會中，由台灣證券交易所公司治理中心鄭村經理、眾達國際法律事務所羅名威律師、中華公司治理協會王淮秘書長，以及富邦產險蔡紫婕副理擔任講師，協助董監事瞭解法律責任與風險管理，在合理完善的保障下，為公司經營發展努力。

富邦產險表示，董監事責任保險主要承保董監事及重要職員於執行職務時，非因不誠實與故意行為所致之不當行為，如錯誤、遺漏、錯誤陳述、或誤導性陳述等，所造成股東等第三人損失而提出賠償請求的財務補償，並提供法律諮詢服務，協助企業有效做好危機管理，因此也能提高專業人士擔任獨董的意願，同時強化企業風險管理及公司治理，吸引更多投資人支持，是企業經營管理與董監事的安心後盾。

富邦產險呼籲，企業在追求成長的同時，也應該建立完善的公司治理制度，並依據產業特性來規劃適當的保險與風險管理計畫，達到企業永續經營的目標。