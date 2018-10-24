集保結算所打造商業本票電子發行e鍵完成

在當前開放式智能平台、大數據行銷及AI人工智慧等金融科技的浪潮下，集保結算所不斷進行數位轉型，運用創新思維貫徹平台理念，於票券市場推出多項數位化服務，即將在今（107）年10月29日上線之商業本票發行文件電子化作業，即串連了發行人、保證人與票券商間多對多的資訊匯流，以平台經濟經營理念，改變票券市場40餘年的作業方式，也為臺灣票券初級市場打造一個更安全、便捷、有效率的數位化籌資環境。

集保結算所於106年9月成功推動融資性商業本票無實體化發行，截至目前已有超過3千家發行人開設發行登錄帳戶，發行人均對商業本票無實體化發行後產生的作業效益與免除實體商業本票遺（滅）失風險等給予高度讚許。為進一步發揮平台經濟價值，延伸平台效益，集保結算所積極規劃建構B2B2B平台，提供初級市場發行文件電子化之加值服務，使發行人、保證人與票券商間應交付之相關發行文件得以透過平台自動傳遞，一舉解決現行多方實體發行文件遞送的不便，也大幅提升發行作業效率及節省票券商人工收送發行文件的成本。

集保結算所林修銘董事長表示，商業本票的無實體化讓發行作業更為便利、安全與效率，自上線以來發行量不斷攀升，截至今年10月12日止，全市場已有逾13.8兆元登記形式商業本票之發行。今年10月29日商業本票發行文件電子化上線後，發行人在網路平台上只需一鍵即可完成商業本票發行作業，未來商業本票之發行將更為便捷、更有效率。

根據IT研究與顧問諮詢權威Gartner預測，再過三年全球會有75％的企業轉型成為數位企業，數位化經濟活動已蓬勃於人們的日常生活之中，進而顛覆各種產業。集保結算所深耕票券市場十餘年，提供票券市場各項優質服務，現今更進一步成為票券市場參與者發展金融科技之最佳後盾，同時也將持續秉持「顧客導向」、「開放創新」與「平台經濟」等三大服務創新理念，配合台灣金融市場各種需求，發展金融科技，建構安全、完善及有效率的數位化金融環境。

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