(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（23）日報導，川普在推特上指控，從中美洲北上經墨西哥前往美國的集團中，有身份不明中東分子。對此，川普在一場演説中補充，雖然自己沒有證據，但有身份不明中東分子的機率相當高。

日本《產經新聞》報導，川普在當地時間昨日，於白宮記者會中，表示雖然自己沒有證據，能證明有身份不明中東分子，混在中美洲北上集團中，但可能性相當高。

另外，根據報導，副總統彭斯也附和川普，表示在如此大規模的移民集團中，不可能沒有中東人士，並引述宏都拉斯總統説法，指控反美委内瑞拉總統，向北上集團提供金錢援助。

而美國國務卿龐皮歐，也在同一天的記者會中，強調無論發生什麽事，這些人都無法非法進入美國。

《產經新聞》分析，期中選舉即將登場，因此川普最近為了制衡對移民寬容的民主黨，開始積極在選舉活動上，提到移民議題。報導舉例，他日前在一場期中選舉活動上，表示中美洲北上集團，與民主黨有密切關係。

請參考稍早報導節錄。

（發稿時間：2018/10/23 10:01）

川普在推特上表示，墨西哥軍警似乎無法阻止中美移民集團，前往美國南方邊境，並指控集團内有犯罪人士，以及未知的中東裔民衆，因此他已特別警告邊境警察以及軍方，務必提高警覺。

另外，在另一則推文中，川普則是指控瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多，未能停止民衆試圖離開本國，非法入境美國的企圖，因此將大幅減少、取消對這三個國家提供的援助計劃。

彭斯：反美委内瑞拉總統 提供中美洲移民集團資金