新南向客製化產學合作專班　2017年成功招進近3千人

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣技職教育在亞洲備受肯定，行政院推動「新南向計畫」後，教育部也將技職教育當作工作重點。教育部長葉俊榮今（24）日到立法院教育及文化委員會報告「我國技職教育人才培育與國際交流」，其中因應「新南向計畫」推動客製化產學合作專班，106學年度成功招進2931人。

行政院推動「新南向計畫」後，教育部鼓勵國內技專校院配合新南向國家的產業發展，辦理客製化產學合作專班，培育當地產業所需的人才。

中央社報導，客製化專班初期鎖定東南亞台商，由台商企業與技職合作設計課程、培訓人才，東南亞學生來台學習，除了學習華語外，也可提前適應台商企業文化，畢業後返回母國，可以作為幹部尖兵。

葉俊榮表示，用技職和友邦國家建立合作關係，成效受到肯定。未來會持續建立人才的完整培育、重視國際交流與產業合作，希望能藉此重振技職榮光。

根據教育部網站資料，新南向客製化專班包括五年制、二年制或四年制學士或副學士外籍學生學位班、以及非學位的短期外青班、中高階專技班等，總共核定招生5680人、174班，最後成功招到2931人，開成92班。本（107）學年度預計招收3870人，開設102班。

為因應新南向國家青年人力培育需求，教育部鼓勵技專校院開辦外籍學生來臺技術訓練短期（最長1年）非學位訓練班，使其返回母國工作得以順利就業，並提升薪資水準。其中，中華科技大學自2013年起協助新加坡理工學院培訓民航飛機維修人才，每梯次授課6週，全程以英語授課，至今協助培訓超過248位學生，也持續與泰國、菲律賓等新南向國家洽談中，透過技術訓練班繁榮當地產業經營，並強化臺灣高等技職教育輸出亮點。



教育部指出，未來將以此模式，將專班開設拓展至其他技專校院及領域，提供東南亞及南亞國家更多元化之客製化技術培訓課程，提升臺灣優質技職教育國際輸出能量，落實「新南向政策」之推動。